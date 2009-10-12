به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری نخستین مرکز تخصصی هنرهای تجسمی بخش خصوصی، خانه هنر تهران صبح امروز با حضور مدیر عامل و نمایندگان رسانهها در خانه هنر تهران برگزار شد.
وحید ملک مدیر عامل خانه هنر تهران در این نشست خبری ضمن اعلام برنامههای نخستین مرکز تخصصی هنرهای تجسمی بخش خصوصی گفت: خانه هنر تهران با همکاری نگارخانههای پاسارگاد، ملک و الهیه راه اندازی شده است و کار خود با برگزاری نمایشگاه منتخب سه نسل نقاشی معاصر ایران از روز جمعه 24 مهر ماه جاری به طور رسمی آغاز میکند.
وی افزود: یکی از رسالتهای این مجموعه مردمی کردن هنر و بردن آن به سطح شهر همراه با رشد کمی و کیفی است. این تفکر و دغدغه سالهای گذشته همچنین تجربیاتی که طی 10 سال کار در حوزه هنرهای تجسمی به دست آمده بود ما را بر آن داشت تا با راه اندازی مرکزی تخصصی در این حوزه ارزشمند گامی هر چند کوچک در این زمینه برداریم.
مدیرعامل خانه هنر تهران گفت: این مرکزبا 500 متر زیربنا با سه گالری مجزا و ظرفیتی بالغ بر 200 اثر هنری احداث شده است ، بیلوردهای ویژهای برای تبلیغات هنرهای تجسمی اختصاص یافته که این فضا تنها به این هنر اختصاص دارد و هنرمندان میتوانند از این بخش خصوصی استفاده کنند.
ملک افزود: خانه هنردر اولین جمعه از فعالیت خود افتتاح نمایشگاه منتخب سه نسل نقاشی معاصر را خواهد داشت، جمعه دوم طی مراسمی از مطبوعاتی که در برنامه کمک برنامه جهانی غذا حضور داشتند تقدیر میشوند و در جمعه سوم که برنامه ویژهای است که از طریق رسانه ها اعلام میشود.10 درصد از عواید نمایشگاه به پروژههای برنامه جهانی غذا اهدا میشود.
وی گفت: درنمایشگاه منتخب سه نسل نقاشی معاصر 90 اثر به نمایش گذاشته میشود، آثار به نمایش گذاشته شده در این نمایشگاه با دو قیمت فروش اثر و فروش در این نمایشگاه ارائه میشود که قیمت ویژهای در این نمایشگاه محسوب میشود.
مریم فخیمی مسئول امور نمایشگاهها از برگزاری نمایشگاه انفرادی مصطفی دشتی در هفتههای آینده در این مرکز هنری خبر داد.
نمایشگاه منتخب سه نسل نقاشی معاصر ایران با حضور هنرمندان سه نسل نقاشی ایران روز جمعه 24 مهر ماه ساعت 4چهار تا 10 افتتاح میشود و علاقمندان میتوانند از 25 مهر تا 12 آبان ماه هر روز از ساعت 11 صبح تا 21 از این نمایشگاه دیدن کنند. خانه هنر تهران در خیابان شریعتی، ضلع شمال غربی پل صدر، پلاک 1716 واقع شده است.
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