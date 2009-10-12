تسلط نداشتن به زبان عربی ضعف جوانان در درک مفاهیم قرآنی است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر حمید رضا طیبی ظهر دوشنبه در مراسم اختتامیه بیست و چهارمین جشنواره ملی قرآن دانشجویان ایران در محل تالار رازی مشهد، افزود: برگزاری این جشنواره محصول کار گروهی جامعه دانشگاهی است.
وی با اشاره به اینکه جوانان باید در عرصههای علمی حضور پررنگی داشته باشند، گفت: حضور جوانان قرآنی در عرصههای فناوری در جذب سایر جوانان به قرآن مؤثر است.
رئیس جهاد دانشگاهی کشور همچنین با اشاره به اینکه ضعف بزرگ در درک نکردن مفاهیم قرآنی در بین جوانان، تسلط نداشتن بر زبان عربی است، خاطرنشان کرد: سازمان فعالیتهای قرآنی دانشجویان کشور در کنار فعالیتهای شایستهای که انجام داده است، از قبیل راهاندازی خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا)، ایجاد سایت شهر قرآن، ارائه نشریات تخصصی قرآنی، ایجاد پژوهشکده میان رشتهای و برگزاری جشنواره ملی قرآن دانشجویان ایران و مسابقات بینالمللی قرآن دانشجویان مسلمان، باید راهی را هم برای آسانسازی فراگیری زبان عربی ارائه دهد.
وی ادامه داد: مشکلات جوامع انسانی به طور عام و جمهوری اسلامی ایران به طور خاص عمل نکردن به فرامین قرآنی است و این کتاب مکرر خود را به عنوان راهنمای پرهیزگاران معرفی میکند و فردی که فقط معنای ظاهری قرآن را درک کند اذعان خواهد کرد که خیر دنیا و آخرت در گرو عمل به این دستورات است.
طیبی افزود: سئوال این است که با دارا بودن این تعالیم الهی و داشتن نیروهایی بااستعداد و خستگی ناپذیر چگونه هنوز با آرمانهای بلند انقلاب فاصله داریم که باید علت این موضوع را پیدا کرده و به فکر حل آن بود.
وی با اشاره به این که جهادگران جهاد دانشگاهی با حداقل امکانات و با داشتن ایمان و اعتقاد راسخ گامهای بلندی را در زمینه پیشرفت فناوریهای نوین برداشتهاند، خاطرنشان کرد: ریشه مشکلات در نبود حرکت صحیح در جهت برنامهریزیهای انجام شده است و افراد قرآنی اگر در زمینه نوآوری و پیشرفت جامعه گام بردارند، به طور حتم جوانان بیشتر به سمت قرآن جذب میشوند، زیرا علل پیشرفت این فرد را در عمل به فرامین قرآن میدانند.
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