انفجار در پاکستان 38 کشته و 45 زخمی برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، این انفجار در نزدیکی کاروان نیروهای امنیتی پاکستان در منطقه "شانگله" دره سوآت در شمال غرب پاکستان روی داد.

همچنین چندین شبه نظامی که در نزدیکی محل انفجار پنهان شده بودند، پس از انفجار از پناهگاه خود خارج شدند و کاروان نیروهای امنیتی را به آتش کشیدند.

در نتیجه این انفجار 30 نفر از جمله 4 پرسنل ارتش پاکستان و26 شهروند غیرنظامی کشته شدند. در همین حال منابع خبری آگاه از افزایش آمار تلفات ابراز نگرانی کردند. همچنین زخمی شدگان به بیمارستان منتقل شدند.

در همین حال "آصف علی زرداری" رئیس جمهوری پاکستان این حمله را محکوم کرد. همچنین "یوسف رضا گیلانی" نخست وزیر این کشور ضمن ابراز تاسف و تسلیت به خانواده قربانیان دستور بررسی های لازم را درباره مسئولان این انفجار صادر کرد.