جلوگیری از ورود و خروج 135 میلیارد ریال کالای قاچاق در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ابراهیم قائد رحمتی ظهر دوشنبه در مراسم امحاء مشروبات الکلی اظهار داشت: در شش ماه اول سال جاری و باتوجه به اقدامات مختلف نیروی انتظامی از ورود و خروج بیش از 135 میلیارد ریال کالای قاچاق از طریق مرزهای استان کردستان جلوگیری به عمل است.

وی ادامه داد: با توجه به وجود بیش از 225 کیلومتر مرز در استان کردستان با کشور عراق مدیریت و کنترل آن کار بسیار مشکلی است که از شش ماه دوم سال گذشته تا کنون و با توجه به اقدامات صورت گرفته به ویژه اجرای طرح انسداد مرزها میزان قاچاق کالا بسیار کاهش پیدا کرده است.

فرمانده انتظامی استان کردستان یادآور شد: در مدت زمان یاد شده 43 باند توزیع و حمل بار قاچاق در استان کردستان شناسایی و اعضای آن دستگیر شده اند.

قائد رحمتی یادآور شد: در همین راستا علاوه بر دستگیری 5 هزار و 767 نفر قاچاقچی تعداد 3 هزار و 748 خودرو حمل بار قاچاق نیز توسط پلیس استان توقیف شده اند.

وی همچنین اجرای طرح انسداد مرزهای کردستان را طرح بسیار ویژه برای مقابله با قاچاق کالا در استان ذکر کرد و بیان داشت: متاسفانه در طول سال های گذشته و به دلایل مختلف تعداد 60 الی 70 معبر خودرویی غیر قانونی در طول مرزهای استان کردستان با کشور عراق به وجود آمده بود.

فرمانده انتظامی استان کردستان یادآور شد: با اجرای طرح انسداد مرزهای استان علاوه بر مقابله با قاچاق کالا ظریب امنیتی در کردستان نیز به طرز قابل توجهی افزایش پیدا کرد.

در این مراسم و به صورت همزمان در استان کردستان 200 هزار بطر انواع مشروبات الکلی با حضور استاندار کردستان و جمعی از مسئولین استان امحاء شد.