۲۰ مهر ۱۳۸۸، ۱۳:۵۳

در گفتگو با مهر عنوان شد:

اختصاص 45 میلیارد ریال برای تکمیل سد مروک لرستان

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرگت آب منطقه ای استان لرستان از تصویب 45 میلیارد ریال در سالجاری برای تکمیل سد مخزنی مرک خبر داد.

امیر حمزه حقی آبی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: با بهره برداری از سد مروک نه هزار هکتار از اراضی منطقه به آبی توسعه و بهبود خواهند یافت.

وی تصریح کرد: سد مخزنی مروک با ظرفیت ذخیره 120 میلیون متر مکعب و حجم تنظیم 50 میلیون متر مکعب با پیشرفت فیزیکی 52 درصد در حال احداث است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان لرستان ابراز امیدواری کرد که بهار سال آینده آبگیری از سد مروک آغاز شود.

حقی آبی خاطر نشان کرد: برای احداث شبکه آبیاری مروک امسال 5/4 میلیارد تومان مصوب شده است.

وی با بیان اینکه در فاز اول شبکه آبیاری سد مروک 1650 هکتار از اراضی زیر پوشش قرار می گیرند، یادآور شد: مدت زمان اجرای این فاز 24 ماه است که امید می رود ظرف مدت 20 ماه به بهره برداری برسد.

