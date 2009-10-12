معیارهای جدید توزیع آب در استان چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، صدیقه ترابی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران این استان اظهار داشت: استفاده از آبخیز بالادست و پایین دست تنها یک نگاه ویژه توسعه کشاورزی نیست بلکه اقدامات در تقسیم آب بالادست و پایین دست در جهت سود مردم است.

وی خاطرنشان کرد: اقتصاد آب در کشور ما یکی از مهمترین معضلات است که ما می توانیم با استفاده از اقتصاد در آب از آب بهتر استفاده کنیم.

ترابی عنوان کرد: برای تقسیم و تخصیص آب راهکارها و دلایل بهتری ارائه دهیم تا اختلافات و نیاز ها بر طرف شود و روش اقتصادی مناسبی برای آب ایران پیاده کنیم.

وی با اشاره به اینکه خشکسالی و مشکلات به وجود آمده تنها در این استان نیست، بیان داشت: ما باید مردم را با مقوله درست مصرف کردن آب آشنا کنیم.

وی با بیان اینکه عملکرد وزارت نیرو بر اساس محدودیت و قانون توزیع عادلانه آب در حوزه آبریز است، خاطر نشان کرد: حوزه آبریز این استان ابتدا از مناطق سرچشمه شروع و انتهای آن به تالاب و کپر و باتلاق منتهی می شود و تمامی ساکنان این منطقه ها به صورت عادلانه از آب بهرمند شوند.

ترابی به طومار شیخ بهایی اشاره کرد و بیان داشت: پدیده خشکسالی همیشه در این کشور بوده است و یک جنبه تاریخی دارد و منابع و توزیع محدود در تخصیص بحث آب به نحوه توزیع بازمی گردد.

وی عنوان کرد: در حال حاضر نحوه توزیع زمانی اهمیت دارد و روش تخصیص آب نیز زمانی است.

وی همچنین در جواب سئوال عدم هماهنگی مطالعات طرح بهشت آباد با مسئولان این استان گفت: همواره مصرف کننده نهایی آب مطالعات را بر روی آب انجام می دهد.

وی با اشاره به طرح مطالعاتی قزل اوزون و سفید رود اظهار داشت: چون این آب توسط گیلانی ها مصرف می شود، مطالعات انجام شده در طی سه سال توسط استان گیلان انجام شده است.