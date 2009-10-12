  1. هنر
  2. تئاتر
۲۰ مهر ۱۳۸۸، ۱۴:۰۳

کرمی "مردی که ماهی شد" را به تئاتر فجر می‌برد

کرمی "مردی که ماهی شد" را به تئاتر فجر می‌برد

شهرام کرمی نمایش "مردی که ماهی شد" را در بخش چشم‌انداز بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به صحنه می‌برد.

کرمی در این باره به خبرنگار مهر گفت: نمایش "مردی که ماهی شد" برای حضور در بخش چشم‌انداز بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر پذیرفته شده است. این نمایش اثری مذهبی است که به داستان یونس پیامبر به شکلی مدرن می‌پردازد. "مردی که ماهی شد" دارای 10 بازیگر است که به احتمال زیاد همچون گذشته از اعضای گروه تئاتر "شایا" برای حضور در آن استفاده خواهم کرد.

شهرام کرمی نمایش "شمردن ستاره‌های شب" را آبان‌ماه در سالن اصلی مولوی به صحنه خواهد برد. این نمایش در سه اپیزود مفهوم عدالت، امید و انتظار را در انسان‌های یک خانواده معاصر نشان می‌دهد. حمیدرضا نعیمی، یعقوب صباحی، بهناز سلیمانی، رضا امامی، آیدا صادقی و مجید تفرشی بازیگران نمایش "شمردن ستاره‌های شب" هستند.
کد مطلب 963558

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها