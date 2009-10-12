کرمی در این باره به خبرنگار مهر گفت: نمایش "مردی که ماهی شد" برای حضور در بخش چشم‌انداز بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر پذیرفته شده است. این نمایش اثری مذهبی است که به داستان یونس پیامبر به شکلی مدرن می‌پردازد. "مردی که ماهی شد" دارای 10 بازیگر است که به احتمال زیاد همچون گذشته از اعضای گروه تئاتر "شایا" برای حضور در آن استفاده خواهم کرد.



شهرام کرمی نمایش "شمردن ستاره‌های شب" را آبان‌ماه در سالن اصلی مولوی به صحنه خواهد برد. این نمایش در سه اپیزود مفهوم عدالت، امید و انتظار را در انسان‌های یک خانواده معاصر نشان می‌دهد. حمیدرضا نعیمی، یعقوب صباحی، بهناز سلیمانی، رضا امامی، آیدا صادقی و مجید تفرشی بازیگران نمایش "شمردن ستاره‌های شب" هستند.

