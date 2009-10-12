همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر عباس عرب مازار امروز در نشست ششمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی توسعه با رویکرد اقتصاد اسلامی، گفت: توجه به اقتصاد اسلامی باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، از این رو توجه به اقتصاد اسلامی باید در دستور کار حوزه و دانشگاه قرار داده شود.

دبیر اجرایی ششمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی با بیان اینکه این همایش در 5 دوره گذشته برگزار شده است، اظهار داشت: دستاوردهای این همایش باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد و از آن راهکارهای سیاستی استخراج شود. در این دوره از همایش 29 موسسه و پژوهشگاه همکاری کرده اند.

وی در زمینه انتخاب عنوان توسعه با رویکرد اقتصاد اسلامی برای همایش، بیان داشت: به دلیل قرار گرفتن در شرایط تدوین برنامه پنجم توسعه، عنوانی برای همایش انتخاب کردیم که بتوانیم از خروجی آن در تبیین برنامه پنجم استفاده کنیم.

عرب مازار با اشاره به اینکه تاکنون 35 مقاله به دبیرخانه همایش رسیده است، گفت: در این همایش یک روزه که 29 مهرماه در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می‌شود، 10 مقاله به صورت شفاهی ارائه می شود.

دبیر اجرایی ششمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی افزود: از مسعود عالم چادری به عنوان صاحبنظر اقتصاد اسلامی که سابقه فعالیت در بانک توسعه اسلامی دارد، به عنوان مهمان خارجی جهت حضور در این همایش دعوت کردیم تا از تجربیات وی در زمینه مشاوره کشورها و توسعه اسلامی استفاده شود.

عرب مازار وظیفه برگزارکنندگان همایش را تدوین نتایج تحقیقات و دستاوردهای نظری در حوزه اقتصاد اسلامی دانست و بیان داشت: نتایج این همایش به صورت خلاصه برای سیاست گذاران کلان کشور ارسال خواهد شد.

علی‌محمد احمدی رئیس پژوهشگاه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس نیز در ادامه همایش طی اظهاراتی، گفت: در دهه‌ گذشته مطالعات مربوط به اقتصاد اسلامی از رشد 200 تا 300 درصدی برخوردار شده است.

رئیس پژوهشگاه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس اظهار داشت: در حال حاضر مراکز آموزشی برای رشته اقتصاد اسلامی حتی در کشورهای غربی و عربی نیز ایجاد شده است. برای این مورد برخی از دانشگاههای ما دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترای اقتصاد اسلامی دارند.