پارکهای علم و فناوری بهترین مکان برای تجاری سازی ایده های دانشگاهی است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، رمضانعلی صادق زاده ظهر دوشنبه در جمع مدیران و واحدهای مستقر در پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه، با پر اهمیت دانستن فعالیت پارکها و مراکز تحقیقاتی در رشد علمی و تحقیقاتی کشور بر لزوم حمایت از این موسسات تاکید کرد و اظهار داشت: سازمان گسترش و نوسازی ایران از پارکهای علم و فناوری که در زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حال فعالیت هستند با انعقاد تفاهمنامه حمایت خواهد کرد.

وی با بیان اینکه پارکها بهترین مکان برای تجاری سازی ایده های دانشگاهی است، گفت: حمایت سازمان گسترش و نوسازی ایران از واحدهای مستقر در پارک علم و فناوری به صورت حمایت بلاعوض و اعطای تسهیلات بلندمدت خواهد بود.

صادق زاده با اشاره به فعالیتهای چشمگیر پارک علم و فناوری کرمانشاه، تصریح کرد: از این مجموعه با انعقاد تفاهمنامه ای مشترک حمایتهای لازم به عمل خواهد آمد.

45 واحد تحقیقاتی و کاربردی در پارک علم و فناوری کرمانشاه مستقر است





در این نشست بهروز بادکو رئیس پارک علم و فناوری کرمانشاه نیز ضمن ارائه گزارشی از فعالیتهای در حال انجام در پارک علم و فناوری کرمانشاه، گفت: تجاری سازی تحقیقات و کاربردی کردن آنها از مهمترین اهداف در حال پیگیری در پارک علم و فناوری کرمانشاه است.

وی با اشاره به 45 واحد مستقر در پارک علم و فناوری کرمانشاه عنوان داشت: این واحدها در زمینه های مختلف کاری در حال فعالیت هستند که تاکنون به نتایج قابل قبولی نیز دست یافته اند.

بادکو اجرای طرح گیربکس اتوماتیک خودرو، سیستم شناسایی چهره با عنبیه، فرآوری غیرطبیعی، ساخت پمپ فشار قوی، طراحی ساختمان هوشمند و ... را از طرحهای موفق در پارک علم و فناوری کرمانشاه دانست و افزود: میانگین ارزش افزوده سرمایه گذاری این شرکتها بیش از 30 برابر است.

وی افزود: طرح گیربکس اتوماتیک خودرو جزو 50 طرح برتر کشور شناخته شد و ساخت پمپهای فشار قوی نیز برای اولین بار در کشور ساخته شده است.

رئیس جهاد دانشگاهی کرمانشاه با اشاره به طرحهای توسعه ای پارک کرمانشاه، مهمترین مشکل موجود در این زمینه را کمبود اعتبارات دانست و خواستار حمایت مسئولین ملی و استانی در این زمینه شد.

معاون توسعه صنایع پیشرفته سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به همراه جمعی از مدیران ستاد طرحهای صنایع نوین وزارت صنایع، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران جهت بازدید از پارک علم و فناوری کرمانشاه به این استان سفر کردند.