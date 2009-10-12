مسابقه طراحی و رقابت کم مصرف ترین خودروهای دنیا برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این مسابقه سالانه را شرکت خودروسازی "هوندا موتور" برگزار می کند. در این مسابقه، شرکت کنندگان خودروهایی را با یک موتور چهار سیلندر 50 سی.سی طراحی می کنند.

طراحان این خودروها باید با خودروی خود هفت دور مسیر رفت و برگشت مسابقه را که برابر با 8/16 کیلومتر است با استفاده از کمترین میزان ممکن سوخت طی کنند.

طول این خودروها باید کمتر از 5/3 متر بوده و حداقل باید سه چرخ داشته باشند. این خودروها باید مسیر تعیین شده را در کمتر از 39 دقیقه و 20 ثانیه برابر با حداقل سرعت 25 کیلومتر بر ساعت طی کنند.

براساس گزارش رویترز، هدف از برگزاری این مسابقات طراحی خودروهایی است که بتوانند تاحد قابل ملاحظه ای در مصرف بنزین صرفه جویی کنند.

تاکنون رکورد کمترین میزان مصرف بنزین در این خودروها در سال 2001 به دست آمد. در این سال یک خودرو توانست 3 هزار و 435 کیلومتر را تنها با یک لیتر بنزین طی کند. با این خودرو می توان محیط زمین را با مصرف تنها 12 لیتر بنزین یک دور پیمود.

اولین دوره این مسابقات در سال 1981 برگزار شد که برنده توانست 292 کیلومتر را با یک لیتر بنزین طی کند.

تاکانوبو ایتو رئیس هیئت مدیره هوندا درباره این مسابقه اظهار داشت: "این نوع مسابقه برای نسل ما واقعا مطلوب است."

در این دوره از مسابقات بیش از 300 تیم در گروههای مدارس راهنمایی، دبیرستان، دانشگاه و بزرگسالان با یکدیگر به رقابت پرداختند.

در این رقابتها "مینه یاسو اوانا" به همراه تیم مهندسان هوندا با موفقیت توانستند با وسیله نقلیه خود 3 هزار و 262 کیلومتر را با یک لیتر بنزین طی کنند.