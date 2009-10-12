جابر قاسمعلی در این باره به خبرنگار مهر گفت: این مجموعه تلویزیونی در 26 قسمت 45 دقیقه‌ای به تهیه‌کنندگی محمد مسعود و به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه سه تهیه می‌شود. داستان "بهترین سال‌های زندگی ما" درباره زندگی فردی از زمان کودکی تا 56 سالگی‌اش است.

وی در ادامه افزود: نگارش این ملودرام اجتماعی از هفته آینده شروع می‌شود. البته سیناپس کلی آن نوشته شده و برای نگارش از همکاری سهیلا جبری، محمدرضا دیبایی و رضا توفیق‌جو هم استفاده می‌کنم. در گذشته تجربه خوب همکاری با فرهنگ و مسعود را در مجموعه "راه شب" داشتم و امیدوارم "بهترین سال‌های زندگی ما" کار خوبی شود.