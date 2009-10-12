  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۲۰ مهر ۱۳۸۸، ۱۴:۱۰

فرهنگ مجموعه "بهترین سال‌‌های زندگی ما" را کارگردانی می‌کند

فرهنگ مجموعه "بهترین سال‌‌های زندگی ما" را کارگردانی می‌کند

داریوش فرهنگ مجموعه تلویزیونی "بهترین سال‌های زندگی ما" را بر مبنای فیلمنامه جابر قاسمعلی می‌سازد.

جابر قاسمعلی در این باره به خبرنگار مهر گفت: این مجموعه تلویزیونی در 26 قسمت 45 دقیقه‌ای به تهیه‌کنندگی محمد مسعود و به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه سه تهیه می‌شود. داستان "بهترین سال‌های زندگی ما" درباره زندگی فردی از زمان کودکی تا 56 سالگی‌اش است.

وی در ادامه افزود: نگارش این ملودرام اجتماعی از هفته آینده شروع می‌شود. البته سیناپس کلی آن نوشته شده و برای نگارش از همکاری سهیلا جبری، محمدرضا دیبایی و رضا توفیق‌جو هم استفاده می‌کنم. در گذشته تجربه خوب همکاری با فرهنگ و مسعود را در مجموعه "راه شب" داشتم و امیدوارم "بهترین سال‌های زندگی ما" کار خوبی شود.

کد خبر 963567

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها