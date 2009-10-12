برنامه ریزی برای بهره برداری از معادن ارسباران مناسب نیست

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، غلامحسین مسعودی ریحان بعد از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران، منطقه ارسباران را با جمعیتی بالغ بر 400 هزار نفر، منطقه ای مستعد در بخشهای مختلف کشاورزی، معدنی و گردشگری عنوان کرد و اطلاع رسانی مناسب از قابلیتهای مناسب بالقوه منطقه را بسیار ضروری برشمرد.

وی گفت: منطقه ارسباران یکی از مناطق 20 گانه معدنی ایران است که بیش از 40 درصد مس کشور در آن واقع شده که متأسفانه عدم برنامه ریزی مناسب در بهره برداری از معادن منطقه باعث شده از معادن منطقه استفاده بهینه نشود .

ریحان افزود: وجود معادن غنی سونگون، مزرعه، سوناجیل و دهها معادن منحصر به فرد توجه ویژه مسئولین استانی و کشوری را می طلبد که با برنامه ریزی مدون و اختصاص اعتبارات لازم و جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی و نیمه دولتی و صندوق های بازنشستگی در جهت ایجاد صنایع وابسته به مس و صنایع پائین دستی اقدامات جدی صورت می گیرد.

رئیس دومین همایش توسعه ارسباران وجود بیش از 4 میلیون واحد دامی و تولید سالانه بیش از 200 هزار تن میوه های سر درختی، این منطقه نیازمند ایجاد کشتارگاه های صنعتی، صنایع فرآورده های لبنی و گوشتی و صنایع تبدیلی میوه و کنسانتره می باشد که امید است این همایش فرصتی مناسب برای جذب سرمایه گذاران در این بخش را فراهم نماید.

وی سدهای بزرگ ستارخان، خداآفرین و ارسباران یکی دیگر از فرصت های مهم سرمایه گذاری در پایاب این سدها در جهت توسعه بخش کشاورزی و باغی ذکر کرد و از سرمایه گذاران و کشاورزان خواست با استفاده از فرصت های بوجود آمده و تسهیلات بانکی ویژه ای که در نظر گرفته شده اقدام نمایند.

غلامحسین مسعودی ریحان حوزه گردشگری را نیز یکی از زمینه های مهم سرمایه گذاری در جهت توسعه صنعت گردشگری منطقه اعلام کرد و افزود جاذبه های بکر گردشگری، جنگل های منحصر به فرد، وجود آثار تاریخی و باستانی متعدد در منطقه، آداب و سنن عشایری، مناطق ییلاقی و قشلاقی، صنایع دستی از جمله ورنی، جاجیم و سایر صنایع دست دوز عشایری و روستایی را از جاذبه های مهم در جهت توسعه این صنعت ذکر کرد.

وی افزود در این راستا دومین همایش توسعه ارسباران 26 و 27 مهر ماه سالجاری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر برگزار می شود که به این همایش بیش از 140 مقاله ارسال شده که از این مقالات 15 مقاله به صورت سخنرانی و 35 مقاله به صورت پوستر ارائه خواهد شد و بیش از یکصد مقاله نیز در قالب CD تقدیم شرکت کنندگاه خواهد شد.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد با برگزاری این همایش و بهره گیری از آرا و نظرات کارشناسان خبره در زمینه های مختلف موانع توسعه منطقه را شناسایی و با راهکارهای عملی گامهای مؤثری را برای شناساندن استعدادهای با القوه منطقه و تبدیل آنها به بالفعل برداریم.