200 هزار واحد مسکونی در مشهد بازسازی شده است

علیرضا تابش در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: 200 هزار واحد مسکونی در طول چهار سال اخیر بازسازی شده است باز سازی واحدهای مسکونی به همت این نهاد و با هدف پیشگیری از حوادث اجرا شده است.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تصریح کرد: ظرف چهار سال اخیر، توسط بانک و با مساعدت این بنیاد، 34 میلیارد و 360 میلیون ریال وام مسکن روستایی در سطح کشور پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه از سال 84 تاکنون هر ساله برای ساخت 200 هزار واحدمسکونی روستایی در کشور برنامه‌ریزی شده است، افزود: اجرا و ساخت بیش از یک میلیون واحد مسکن شهری و روستایی در مدت زمان یاد شده توسط بنیاد مسکن مدیریت شده است.

وی با بیان اینکه طبق برنامه ریزیهای صورت گرفته، این رقم تا حدود 56 هزار میلیارد ریال افزایش خواهد یافت، افزود: پرداخت 41 هزار و 320 میلیون ریال تسهیلات در مرحله عقد قرارداد است.

تابش به پرداخت ودیعه مسکن استیجاری به افراد نیازمند اشاره کرد و افزود: ودیعه مسکن استیجاری به حدود 11 هزار نفر تا سقف 30 میلیون ریال پرداخت شده است.

تابش خواستار توسعه و تقویت حوزه خدماتی انجمن خیران مسکن ساز کشور شد و گفت: شایسته است سایر دستگاه های اجرایی در ساخت مسکن برای افراد نیازمند، همکاری و مساعدت نمایند.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: همچنین از سال 84 تاکنون بطور میانگین این نهاد هر سال برای احداث 200 هزار واحد مسکونی ارزان قیمت برنامه‌ریزی داشته است.