نبود کامیونهای یخچالدار صادرات میوه و تره بار را دچار مشکل کرد

منوچهر سلمان زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه با اشاره به اینکه سال گذشته حدود 300 دستگاه کامیون یخچال دار از شهرستان ارومیه به مقصد خارج از کشور بارگیری کرده است، افزود: در هر بارگیری از مبدا آذربایجان غربی به طور میانگین 1500 دلار ارز از استان خارج می شود.

وی با بیان اینکه در دسترس نبودن ناوگان حمل و نقل باری برای انجام صادرات میوه و تربار از آذربایجان غربی از دیگر مشکلات بارگیری ناوگان خارجی از استان است، خاطر نشان کرد: قیمت بالای کامیون های یخچال دار و نداشتن صرفه اقتصادی برای فعالان در این ارتباط از عواملی است که مانع سرمایه گذاری فعالان بخش خصوصی در این حوزه شده است.

رئیس اداره ترانزیت اداره کل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان غربی با اشاره به اینکه استان دارای پتانسیل های اقتصادی زیادی برای توسعه صادرات و حضور در بازارهای بین المللی است، تصریح کرد: بخش حمل و نقل زنجیره ای جدا از چرخه تولید و عرضه در جهان نیست چرا که تولید محصولات با عرضه آن به مصرف کننده تکمیل شده و هر گونه خلل در این روند باعث متضرر شدن تولید کنندگان و اتلاف سرمایه گذاری در تولید محصولات می شود.

سلمان زاده با انتقاد از نبود حمایت های موثر دولتی برای حمل و نقل محصولات باغی و زراعی در استان، اضافه کرد: بر خلاف اختصاص یارانه های قابل توجهی برای تولید محصولات باغی و زراعی این حمایتها در مرحله حمل و نقل محدود می شود که نتیجه آن غیر اقتصادی شدن سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل یخچالی و هدر رفتن سرماگذاری در تولید محصولات است.