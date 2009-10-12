تبریز میزبان قفقازشناسان داخلی و خارجی است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حسن گلی مسئول دبیر خانه و دبیر اجرایی همایش بین المللی قفقاز در بستر تاریخ، روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: پس از انتشار فراخوان مقاله در فروردین ماه 88 ، طی مهلت تعیین شده 350 چکیده مقاله داخلی و 50 چکیده مقاله خارجی به دبیر خانه رسید.

وی اظهار داشت: از بین چکیده مقالات رسیده از صاحبان 270 چکیده مقاله خواسته شد تا اصل مقالات خود را ارسال نمایند که پس از آن 150 مقاله داخلی و 20مقاله خارجی از کشورهای مختلف به ویژه جمهوریهای حوزه قفقاز وصول شد.

مسئول دبیر خانه همایش بین المللی قفقاز در بستر تاریخ در خصوص تعداد و نحوه انتخاب مقالات برتر گفت: از بین 150مقاله رسیده بیش از یکصد مقاله با توجه به محورهای تعیین شده در فراخوان مقاله، به داوری ارجاع شده است.

به گفته گلی، پس از اعلام نظر داوران که از برجسته ترین اساتید کشور بودند، کمیته علمی طی دو جلسه 18 مقاله داخلی را برای ارائه به صورت سخنرانی و حدود 50 مقاله را برای چاپ در مجموعه مقالات انتخاب کرد.

وی همچنین یادآور شد: در این همایش چندین مقاله خارجی از اساتید و پژوهشگران کشورهای روسیه، ترکیه، جمهوری آذربایجان، گرجستان و... به صورت سخنرانی ارائه خواهد شد