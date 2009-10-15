خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ و ادب: این کتاب در مجموعه متنهای کلاسیک در کنار تاریخ بلعمی و تاریخ جهانگشای جوینی سومین اثر تاریخی - ادبی است که توسط نشر هرمس منتشر شده است.

متن کتاب بر پایه تصحیح نهایی استاد فقید علی‌اکبر فیاض به طبع رسیده است. وی که نخستین بار در سال 1324 هجری شمسی و با همکاری قاسم غنی تاریخ بیهقی را با مقابله چهار نسخه تصحیح کرده بود با گردآوری نسخه‌های دیگر از این کتاب و کشف نکات تازه و راهگشا به بازنگری و تصحیح انتقادی متن پرداخت.

این متن در چاپ جدیدش بدون تغییر و همراه با اعمال برخی‌ نشانه‌گذاریها برای سهولت خوانش و نیز نوشتن برخی کلمات جمع به چاپ رسیده است. از میان پانوشته‌ها و ذکر نسخه بدلهای کتاب تنها آن دسته نکاتی که روشنگر ابهام متن است در ذیل صفحات آمده است. گزیده‌ای از لغات و ترکیبات دشوار هم همراه با معنی آنها در صفحات پایانی آمده است.

همچنین چاپ چهار مقاله گرهگشا از "یادنامه ابوالفضل بیهقی" انتخاب و با ذکر مشخصات آنها در انتهای کتاب و با عنوان ضمیمه درج شده است. کتاب 970 صفحه‌ای "تاریخ بیهقی" در شمارگان 5000 نسخه منتشر شده است.