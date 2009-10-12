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۲۰ مهر ۱۳۸۸، ۱۵:۰۱

باهدف مدیریت بحران؛

کمیته ویژه اتاق بحران کرج تشکیل شد

استان تهران - خبرگزاری مهر: مسئول پدافند غیرعامل سازمان قطارشهری کرج و حومه گفت: کمیته شش نفره ویژه در اتاق بحران کرج با هدف مدیریت حوادث غیرمترقبه تشکیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، علی اصغر زارع  ظهر دوشنبه در جلسه پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در محل سازمان قطار شهری کرج اظهار داشت: اکنون کمیته ای متشکل از شش عضو شامل هلال احمر، آتش نشانی،  معاون فنی و عمرانی فرماندار، قطارشهری، شهرداری ها و بخشداران کرج برای ارائه خدمات به مردم در مواقع بحرانی دراین اتاق تشکیل شده است.

وی افزود: همچنین یک میلیارد ریال اعتبار از سوی ستاد حوادث غیرمترقبه استان تهران برای توسعه تجهیزات اتاق بحران این شهرستان اختصاص یافته است.

این مسئول خاطرنشان کرد: این اعتبار برای توسعه تجهیزات ارتباطی اتاق بحران نظیر سیستم مانیتورینگ برای کنترل نقاط حادثه دیده در مواقع بروز بحران صرف خواهد شد.

زارع بیان داشت: ایجاد بیمارستانهای صحرایی در کرج و توسعه تجهیزات امدادی در فرودگاه ها و راه آهن شهری نیز از سوی مسئولان این کمیته تحت بررسی قرار گرفته است.

وی یادآور شد: طبق پیشنهاد معاون خدمات شهری  شهرداری کرج برای تحقق این امر 31 دوربین و سیستم فیبر نوری در سطح شهر نصب می شود.

کد مطلب 963589

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