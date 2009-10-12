کمیته ویژه اتاق بحران کرج تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، علی اصغر زارع ظهر دوشنبه در جلسه پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در محل سازمان قطار شهری کرج اظهار داشت: اکنون کمیته ای متشکل از شش عضو شامل هلال احمر، آتش نشانی، معاون فنی و عمرانی فرماندار، قطارشهری، شهرداری ها و بخشداران کرج برای ارائه خدمات به مردم در مواقع بحرانی دراین اتاق تشکیل شده است.

وی افزود: همچنین یک میلیارد ریال اعتبار از سوی ستاد حوادث غیرمترقبه استان تهران برای توسعه تجهیزات اتاق بحران این شهرستان اختصاص یافته است.

این مسئول خاطرنشان کرد: این اعتبار برای توسعه تجهیزات ارتباطی اتاق بحران نظیر سیستم مانیتورینگ برای کنترل نقاط حادثه دیده در مواقع بروز بحران صرف خواهد شد.

زارع بیان داشت: ایجاد بیمارستانهای صحرایی در کرج و توسعه تجهیزات امدادی در فرودگاه ها و راه آهن شهری نیز از سوی مسئولان این کمیته تحت بررسی قرار گرفته است.

وی یادآور شد: طبق پیشنهاد معاون خدمات شهری شهرداری کرج برای تحقق این امر 31 دوربین و سیستم فیبر نوری در سطح شهر نصب می شود.