خصوصی سازی کارخانجات موفق نبوده است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، کریم صادق زاده پیش از ظهر دوشنبه در هیجدهمین اردوی آموزشی و فرهنگی فعالان جامعه کارگری آذربایجان شرقی نسبت به رویکرد و نگرش جدید دولتمردان نسبت به تغییر قانون کار جمهوری اسلامی ایران هشدار داد.

وی با انتقاد از طرح بررسی تغییر قانون کار به بهانه حمایت از صنعت و تولید افزود: همچنان که بارها تاکید شده قانون کار مانعی سرراه تولید نیست بلکه موانع اقتصادی ، سیاسی بسیاری سر راه تولید و صنعت کشور وجود دارد که دولتمردان نمی خواهند و یا قدرت آنرا ندارند که آنها را از سر راه تولیدات داخلی بر دارند.

صادق زاده خاطرنشان کرد: برای حمایت از صنعت باید در برابر ورود بی رویه و قاچاق کالاها مبارزه شود و از مانع از حضور از اجناس و کالاهای مشابه تولیدات داخلی و ملی جلوگیری شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز به بحث حقوق و دستمزد کارگران اشاره کرد و یادآور شد: نباید دستمزد این قشر که نقش اساسی و تعیین کننده در همه امورات اقتصادی ،سیاسی،اجتماعی و اجرائی کشور دارند، دست خوش حوادث ناشی از دیدگاهها و نگرش غلط عده ای از مسئولین و دلتمردان قرار گیرد.

صادق زاده اظهار داشت: کارگران سختکوش عرصه های تولید و صنعت به شدت از کمی در آمد و عدم قدرت خرید در جامعه رنج می ببرند و در زیر خط فقر تنها زندگی را تقلید می کنند.

وی یکی از راههای کمک به زندگی و معیشت خانواده های کارگری برقراری دوباره بن کارگری از سوی دولت و وزارت کار امور و اجتماعی با تامین اجناس و نیازهای و مایحتاج زندگی روزمره کارگران عنوان کرد و گفت: در صورت بازگشت به توزیع بن کالاهای اساسی در بین کارگران حداقل گامی اساسی در جهت کمک هزینه به خانواده های کم در آمد صورت گیرد.

کریم صادق زاده به انتخابات در پیش روی کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار آذربایجانشرقی اشاره کرد و گفت: در این دوره از انتخابات شوراهای اسلامی کار واحدهای تولیدی استان وظیفه ای خطیر برعهده دارند تا با نگاهی به عملکرد گذشته، و انتخاب اعضای لایق ، کاردان در دروه جدید فعالیت هیئت مدیره و بازرسان این کانون وظیفه خطیر خود را به انجام برسانند

وی خواستار، حضور فعال شوراهای اسلامی کار واحدهای تولیدی در این انتخابات شد و گفت: باید افرادی لایق و توانمند که بتواند مسائل و معضلات شوراهای اسلامی کار و کارگران را با فعالیت بی وقفه و تلاش وافر بر طرف نمایند، انتخاب شوند که این موضوع نیاز به حضور فعال شوراهای اسلامی واحدهای تولیدی در این انتخابات دارد.

اردوی فرهنگی و آموزشی اعضای شوراهای اسلامی کار، فعالان جامعه کارگری، رابطین امور اعضاء و انجمن های صنفی کارگری آذربایجان شرقی به مدت چهار روز در شهرستان مشهد با اجرای برنامه های مختلف برگزار شده است.