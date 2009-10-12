اعطای قبر رایگان به اهدا کنندگان عضو در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، ظهر دوشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی مشهد در راستای تقدیر از اقدام انسان دوستانه اهدای عضو از متوفیان مرگ مغزی با دفن رایگان در آرامستانهای شهرداری مشهد و با تاکید بر خدمات معمولی و دفن در بلوکهای عمومی موافقت اصولی شد.

همچنین مقرر شد نرخ بهای خدمات ورودی و توقف اتوبوس و خودروهای سنگین در پایانه های مسافربری شهرداری مشهد تا 12 ساعت اول ورود به پایانه مبلغ 5 هزار ریال و پس از 12 ساعت به ازای هر ساعت اضافه مبلغ دو هزار ریال اخذ شد.

در ادامه جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد کلیات طرح افزایش تراکم مناطق 1، 9، 11 مورد تایید قرار گرفت.

بر این اساس مقرر شد که پیشنهاد مذکور در قالب ضوابط بلند مرتبه سازی در این مناطق میسر باشد و در غیر این صورت به مهندسین مشاور طرح جامع و تفصیلی جهت بررسی ارجاع گردد.

بر اساس این طرح با توجه اینکه مناطق 1، 9، 11 دارای ظرفیت بلند مرتبه سازی هستند و قبلا نیز دستورالعمل های جاری برای افزایش طبقات اضافی برای این مناطق صادر شده است بنابراین و به جهت اینکه حدود 60 درصد مناطق مذکور دارای طبقات اضافی می باشند و خط آلمان ایجاد شده منظر بسیار بدی را ایجاد کرده است گفتنی استدر حال حاضر جمعیت شهر مشهد در هر هکتار 86 نفر است که برابر سند طرح جامع جمعیت به 124 نفر ارتقا خواهد یافت.

اعضای شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص اصلاح مصوبه دریافت بهای خدمات از مشاغل آلاینده و مزاحم موافقت کردند بر این اساس مشاغل مزاحم آلاینده بر اساس فهرست پیشنهادی مشاور که به تصویب کمیسیون ماده 5 رسیده است مبنای اجرای این بند خواهد بود و تغییرات بعدی آن مستلزم تصویب کمیسیون ماده 5 می باشد.

اصلاح اساسنامه سازمانهای بازیافت شهرداریها براساس اساسنامه الگوی پیشنهادی وزارت کشور و در راستای وظایف و ماموریت های جدید شهرداریها در زمینه بافت مواد فعلا مسکوت ماند همچنین اعضای شورای شهر با مسکوت ماندن ایجاد ساختار سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر و بار موافقت کردند.

عباس شیرمحمدی رئیس کمیسیون امور فنی، عمران و طرح ریزی شهری مسکوت ماندن این طرحها را به صلاح دانست و گفت: مالیات بر شهرداری و سازمان های زیر مجموعه شهرداریها حرف عجیبی است شهرداری در حال حاضر از مردم عوارض می گیرد در نتیجه گرفتن مالیات از شهرداری باید مورد توجه قرار گیرد دولت عزم جدی برای کمک به شهرداریها دارد که می توان در قالب یک ماده واحد سازمانهای وابسته به شهرداریها را تا هر زمان معاف نماید.