پتانسیل مشهد فراتر از میزبانی پنج رشته در بازیهای همبستگی است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، شاهرخ شهنازی ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از امکانات شهر مشهد و ستاد برگزاری بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی در مشهد افزود: ظرفیتها، امکانات و اماکن ورزشی و همچنین تشکلات ستاد مشهد بسیار است به نحوی که اگر 20 رشته ورزشی دیگر هم به این شهر داده شود با این پتانسیل مشهد حتما از عهده میزبانی آن برخواهد آمد.
وی افزود: نکته مهم در برگزاری این رقابتها این است که میدانیم این رقابتها از لحاظ ورزشی بار فنی برای ما ندارد اما مطمئنا بار فرهنگی و تجربه مدیریتی بسیار خوبی برای ما خواهد داشت و میتوانیم از این رقابتها در جهت معرفی درست کشور خود به ملل اسلامی استفاده کنیم.
شهنازی با رد این شایعه که عدم آمادگی ایران برای میزبانی رقابتها باعث تعویق مسابقات شده است، تاکید کرد: نکته جالب اینجاست که مسئولان فدراسیون بین المللی بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی ISSF و ناظران خارجی، آمادگی کامل ما را تایید کرده و اذعان دارند که شرایط ما عالی است اما در داخل چنین شایعههایی به گوش میرسد.
وی ادامه داد: شرایط مناسب امروز ما ناشی از حمایتهای مسئولان سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک و همچنین استانداران سه استان تهران، خراسان رضوی و اصفهان است که همکاری بسیار خوبی تاکنون داشتهاند.
شهنازی در بازدیدش از امکانات شهر مشهد از محل ستاد بازیها در مشهد و همچنین سالنهای ورزشی شهید بهشتی، سالن دو و میدانی باغبانباشی، خانه کشتی مشهد، پایگاه قهرمانی، مجموعه ورزشی آستانقدس رضوی و ورزشگاه ثامن نیز بازدید کرد.
در دومین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی، شهر مشهد میزبان رشته های ورزشی جودو، کشتی آزاد، کشتی فرنگی، فوتبال و ورزشهای باستانی است.
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