به گزارش خبرنگار مهر، هالیوود ریپورتر اعلام کرد این بازار از چهارم نوامبر در شهر سانتا مونیکا افتتاح می‌شود و یک هفته ادامه خواهد داشت. به گفته جاناتان ولف مدیر اجرایی این بازار 73 عنوان فیلم از آثار پخش شده در جهان هستند و 311 فیلم برای نخستین بار در این بازار عرضه می‌شود.

برخی از این آثار سال گذشته هم در بیست و نهمین دوره بازار فیلم ارائه شده بودند. پارسال 513 فیلم در بازار عرضه شد. برخی از این آثار ماه گذشته در جشنواره فیلم تورنتو به نمایش درآمدند که از آن میان می‌توان به "مادر و فرزند" ساخته رودریگو گارسیا، "هری براون" با بازی مایکل کین و فیلم افتتاحیه جشنواره یعنی "خلقت" با بازی پل بتانی و جنیفر کانلی اشاره کرد.

همزمان با این بازار جشنواره موسسه فیلم آمریکا از 30 اکتبر تا هفتم نوامبر با حضور 23 فیلم حاضر در بازار نیز برگزار خواهد شد. از میان این آثار می‌توان به فیلم سه‌بعدی "حفره" به کارگردانی جو دانته و "آخرین ایستگاه" با شرکت کریستوفر پلامر و هلن میرن اشاره کرد.