14 مرکز شبانه روزی در سطح لرستان در دست احداث است

حسین اسدی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، عنوان کرد: کار ساخت این تعداد مرکز شبانه روزی در طول سه سال گذشته در سطح استان آغاز شده است.

وی با اشاره به در دست احداث بودن مرکز شبانه روزی دخترانه امیر در شهرستان خرم آباد، بیان داشت: با توجه به کمبود فضای آموزشی دخترانه در مناطق محروم شهرستان خرم آباد اقدام به ساخت این مرکز شبانه روزی کردیم.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان لرستان با اشاره به زیربنای این مدرسه شبانه روزی، اظهار داشت: زیر بنای این طرح بیش از 3هزار و20 متر مربع است.

وی با بیان اینکه این مرکز شبانه روزی دارای واحدهای خوابگاه، سلف سرویس، سرویس بهداشتی و فضای آموزشی است، یادآور شد:240 نفر دانش آموز می توانند از امکانات این مرکز شبانه روزی استفاده کنند.

اسدی پور ابراز امیدواری کرد که مرکز شبانه روزی دخترانه امیر تا پایان بهمن ماه سال جاری به بهره برداری می رسد.