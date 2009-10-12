52 هزار تشکل دینی در کشور به ثبت رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر در بابل، حجت الاسلام یعقوب دیلمقانی بعداز ظهر دوشنبه در جمع تشکلهای دینی مازندران اظهار داشت: تاکنون 52 هزار تشکل دینی موفق به کسب مجوز از سازمان تبلیغات اسلامی شده اند و دارای کد هستند.

وی با بیان اینکه ثبت بقیه تشکلها بعد از بررسی در دستور کار قرار دارد، اظهار داشت: ساماندهی و حمایت از تشکلهای دینی یکی از مهمترین برنامه سازمان تبلیغات اسلامی در حوزه تشکلهای دینی است که تاکنون صدور مجوز برای تشکلهای مذهبی، کانونهای فرهنگی و تبلیغی، انجمنهای اسلامی تدوین شده است.

دیلمقانی تصریح کرد: کلیه تشکلهای دینی بعد از معرفی و ارسال اساسنامه با دارا بودن شرایط چهاررکن اصلی یک هیئت اعم از تحصیلات و سوابق خاص، تقبل مسائل فرهنگی و احکام شرعی توسط یک روحانی، دارای مربی قرآن و نیز دارای یک مداح مورد تابید سازمان تبلیغات به دور از آسیبهای اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرند.

وی خاطرنشان کرد: در ماه محرم با همکاری مؤسسه هلال نیز دو کتاب به زبان فارسی و یک کتاب به زبان آذری و دیگری نیز به زبان عربی برای مداحان تدوین و در اختیار آنها قرار می گیرد.

دیلمقانی یادآور شد: برگزاری کنگره شعرعاشورایی در آستانه ماه محرم برای تولید محتوا اعم از مقاله، شعر، بررسی آسیبهای اجتماعی مربوط به عزاداری ها برای محتوا و غنی بخشی فعالیتهای هیئتهای مذهبی در دستور کار قرار دارد.