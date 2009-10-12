۲۰ مهر ۱۳۸۸، ۱۶:۳۴

دیلمقانی:

52 هزار تشکل دینی در کشور به ثبت رسیده است

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل تشکلهای دینی و مراکز فرهنگی کشور از ثبت 52 هزار تشکل دینی در کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بابل، حجت الاسلام یعقوب دیلمقانی بعداز ظهر دوشنبه در جمع تشکلهای دینی مازندران اظهار داشت: تاکنون 52 هزار تشکل دینی موفق به کسب مجوز از سازمان تبلیغات اسلامی شده اند و دارای کد هستند.

وی با بیان اینکه ثبت بقیه تشکلها بعد از بررسی در دستور کار قرار دارد، اظهار داشت: ساماندهی و حمایت از تشکلهای دینی یکی از مهمترین برنامه سازمان تبلیغات اسلامی در حوزه تشکلهای دینی است که تاکنون صدور مجوز برای تشکلهای مذهبی، کانونهای فرهنگی و تبلیغی، انجمنهای اسلامی تدوین شده است.

دیلمقانی تصریح کرد: کلیه تشکلهای دینی بعد از معرفی و ارسال اساسنامه با دارا بودن شرایط چهاررکن اصلی یک هیئت اعم از تحصیلات و سوابق خاص، تقبل مسائل فرهنگی و احکام شرعی توسط یک روحانی، دارای مربی قرآن و نیز دارای یک مداح مورد تابید سازمان تبلیغات به دور از آسیبهای اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرند.

وی خاطرنشان کرد: در ماه محرم با همکاری مؤسسه هلال نیز دو کتاب به زبان فارسی و یک کتاب به زبان آذری و دیگری نیز به زبان عربی برای مداحان تدوین و در اختیار آنها قرار می گیرد.

دیلمقانی یادآور شد: برگزاری کنگره شعرعاشورایی در آستانه ماه محرم برای تولید محتوا اعم از مقاله، شعر، بررسی آسیبهای اجتماعی مربوط به عزاداری ها برای محتوا و غنی بخشی فعالیتهای هیئتهای مذهبی در دستور کار قرار دارد.

