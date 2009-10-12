روسیه بر ایران فشار نمی آورد/ رابطه با تهران برای پکن مهم است

به گزارش خبرگزاری مهر، "روبرت کیگان" یک کارشناس علوم سیاسی محافظه کار آمریکایی در گفتگو با روزنامه سوئیسی "تاگس انسایگر" اظهار داشت: این ساده لوحانه است که اعتقاد داشته باشیم ما آمریکاییها با چین و روسیه در همه موضوعات متحد هستیم و تنها باید مدتی طولانی در این باره با هم گفتگو کنیم.

وی در ادامه درباره اوباما اظهار داشت: من هنوز نمی خواهم قطعا درباره وی حکم کنم. اوباما باید دو تصمیم مهم را بگیرد درباره ایران و افغانستان. من از وی دلسرد شدم زمانی که از سپر موشکی در شرق اروپا انصراف داد.من هنوز نمی دانم باراک اوباما چه جور آدمی است و من مطمئن نیستم که خود او هم این را بداند.

کیگان درباره راهکار اوباما درباره ایران اظهار داشت: من همواره گفته ام که ما باید با ایران گفتگو کنیم. گفتگو نکردن با مخالفین مضحک است. اما با این حال به اعتقاد من این گفتگوها نتیجه ای نخواهد داشت.

وی در بخش دیگری از این گفتگو با این ادعا که قطعنامه می تواند روی ایران فشار وارد کند درباره سیاست نزدیکی اوباما به روسیه و چین اظهار داشت: من فکر می کنم که همه این سیاستها حول محور ایران می چرخد. تلاش برای اینکه به طرف روسیه و چین دست دراز کنیم برای اینکه متحدی علیه تهران پیدا کنیم یک اشتباه است.

وی افزود: اولا هنوز مسائل دیگری در این دنیا وجود دارد، ثانیا من شک دارم که چنین بازی قابل شکل گرفتن باشد. روسها از مورد توجه بودن لذت می برند اما آنها چیزی برای از دست دادن ندارند و فشار روی ایران را افزایش نخواهند داد.

این کارشناس آمریکایی خاطر نشان کرد : درباره چینی ها هم که اصلا، روابط آنها با ایران به دلیل منابع نفتی از لحاظ استراتژیک مهم است.

این سیاستمدار آمریکایی در بخش پایانی این گفتگو درباره اروپا اظهار داشت: سالها است که من یک اروپای غیر وابسته اقتصادی و نظامی را آرزو می کنم؛ البته اروپا تا به حال اقدام لازمی در نقش یک قدرت بزرگ را انجام نداده است. دنیا در حال سکون باقی نمی ماند تنها به این دلیل که اروپا خود را هماهنگ کند.