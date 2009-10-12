احتمال تغییر و تحول در کادر فنی پاس همدان پس از دیدار با استقلال تهران

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرروستا که روز پنجشنبه هفته گذشته به دنبال تغییر و تحول در کادر مدیریتی باشگاه پاس همدان به عنوان سرمربی تیم فوتبال این باشگاه انتخاب شد، کار خود را با هدایت این تیم در مصاف با پیکان قزوین و استقلال تهران، دو تیم صدرنشین لیگ برتر طی هفته‌های یازدهم و دوازدهم آغاز می‌کند.

مدیرروستا تا پیش از دیدار با استقلال تهران در خصوص تقویت و یا تغییر و تحول در کادر فنی تصمیم گیری نخواهد کرد. او تصمیم دارد تیمش را در دو دیدار سنگین پیش رو محک بزند و براساس کاستی و ضعف‌هایش برای ترمیم کادر فنی و بازیکنان اقدام کند.

گفته می شود سرمربی تیم فوتبال پاس همدان برای تقویت کادر فنی این تیم محسن عاشوری و اسماعیل اردلان را مدنظر دارد و در صورت نیاز این دو را به زودی به جمع مربیان پاس اضافه می کند.

در فهرست تیم فوتبال پاس همدان یک جای خالی دیده می شود و این تیم می تواند در موعد نقل و انتقالات نیم فصل تنها یک بازیکن دیگر جذب کند.