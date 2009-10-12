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۲۰ مهر ۱۳۸۸، ۱۷:۲۶

احتمال تغییر و تحول در کادر فنی پاس همدان پس از دیدار با استقلال تهران

احتمال تغییر و تحول در کادر فنی پاس همدان پس از دیدار با استقلال تهران

علی اصغر مدیرروستا که به تازگی هدایت تیم فوتبال پاس همدان را پذیرفته است، پس از دیدار مقابل استقلال در هفته دوازدهم لیگ برتر در خصوص تقویت کادر فنی تیمش تصمیم گیری می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرروستا که روز پنجشنبه هفته گذشته به دنبال تغییر و تحول در کادر مدیریتی باشگاه پاس همدان به عنوان سرمربی تیم فوتبال این باشگاه انتخاب شد، کار خود را با هدایت این تیم در مصاف با پیکان قزوین و استقلال تهران، دو تیم صدرنشین لیگ برتر طی هفته‌های یازدهم و دوازدهم آغاز می‌کند.

مدیرروستا تا پیش از دیدار با استقلال تهران در خصوص تقویت و یا تغییر و تحول در کادر فنی تصمیم گیری نخواهد کرد. او تصمیم دارد تیمش را در دو دیدار سنگین پیش رو محک بزند و براساس کاستی و ضعف‌هایش برای ترمیم کادر فنی و بازیکنان اقدام کند.

گفته می شود سرمربی تیم فوتبال پاس همدان برای تقویت کادر فنی این تیم محسن عاشوری و اسماعیل اردلان را مدنظر دارد و در صورت نیاز این دو را به زودی به جمع مربیان پاس اضافه می کند.

در فهرست تیم فوتبال پاس همدان یک جای خالی دیده می شود و این تیم می تواند در موعد نقل و انتقالات نیم فصل تنها یک بازیکن دیگر جذب کند.

کد مطلب 963626

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