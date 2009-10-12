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۲۰ مهر ۱۳۸۸، ۱۵:۰۲

تصویربرداری "دختر قلعه" به پایان رسید

تصویربرداری "دختر قلعه" به پایان رسید

تصویربرداری فیلم تلویزیونی "دختر قلعه" به کارگردانی حمید اکرمی و تهیه‌کنندگی محمدعلی زم و حسن داها به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این فیلم جلال پیشواییان، کیومرث ملک‌مطیعی، مهدی امینی‌خواه، مرضیه خوش‌تراش، علیرضا جاوید فر، محمود اوین، فرشته غلامی و محمود عزیزی بازی کردند و لوکیشن‌های آن در استان مازندران و گیلان است.

فیلمنامه این فیلم را مرتضی قلی‌زاده و علیرضا صبوری نوشتند و عباس اکرمی بازنویسی آن را به عهده داشت. داستان "دختر قلعه" درباره آناهیتا دختر دانشجویی است که برای نگارش پایان‌نامه‌اش درباره مرمت آثار باستانی راهی دختر قلعه می‌شود و با اتفاقات مختلف رو به رو می‌شود.

علی مردانی دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز، پدرام زرگر طراح گریم، سیامک حاجی محمد عکاس، بهزاد دورانی مدیر تصویربرداری، عمار باستان‌فر نورپرداز، فرخ حنفی‌نژاد طراح صحنه و لباس و متین ستوده منشی صحنه.

کد مطلب 963634

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    نظرات

    • غزل اکبرزاده IR ۱۶:۱۷ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۸
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      عالی

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