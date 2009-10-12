تصویربرداری "دختر قلعه" به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، در این فیلم جلال پیشواییان، کیومرث ملکمطیعی، مهدی امینیخواه، مرضیه خوشتراش، علیرضا جاوید فر، محمود اوین، فرشته غلامی و محمود عزیزی بازی کردند و لوکیشنهای آن در استان مازندران و گیلان است.
فیلمنامه این فیلم را مرتضی قلیزاده و علیرضا صبوری نوشتند و عباس اکرمی بازنویسی آن را به عهده داشت. داستان "دختر قلعه" درباره آناهیتا دختر دانشجویی است که برای نگارش پایاننامهاش درباره مرمت آثار باستانی راهی دختر قلعه میشود و با اتفاقات مختلف رو به رو میشود.
علی مردانی دستیار اول کارگردان و برنامهریز، پدرام زرگر طراح گریم، سیامک حاجی محمد عکاس، بهزاد دورانی مدیر تصویربرداری، عمار باستانفر نورپرداز، فرخ حنفینژاد طراح صحنه و لباس و متین ستوده منشی صحنه.
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