نگارش "موج بلند "ادامه دارد

ناجی تهیه‌کننده "موج بلند" به خبرنگار مهر گفت: تاکنون پنج قسمت از مجموعه تلویزیونی "موج بلند" را داریوش مختاری نوشته و نگارش فیلمنامه همچنان ادامه دارد، این مجموعه پس از پایان نگارش و تصویب نهایی مقابل دوربین می‌رود.

وی افزود: فیلمنامه تلویزیونی "پاطلایی" در مرحله بازنویسی است. پس از بازنویسی نهایی این فیلمنامه دو هفته آینده، به زودی پیش‌تولید این فیلم تلویزیونی شروع می‌شود.

محمد ناجی فیلم‌های "پیچ تند" ،"بند باز" و"یک پله پایین تر " را در کارنامه دارد، داریوش مختاری فیلمنامه مجموعه‌های تلویزیونی "اغما " به کارگردانی سیروس مقدم و "بچه‌های هور" به کارگردانی عبدالله باکیده و فیلم تلویزیونی "پیچ تند " به کارگردانی نادر مقدس را نوشته است.