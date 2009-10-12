به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد المنصور این جایزه را در رقابت با آن ماری ژاسیر، انجی واصف، رضا ابی رافع و ندیم ثابت به دست آورد. علاوه بر جایزه نقدی، استودیو ایمیج نیشن ابوظبی تهیه و تولید فیلمی بر اساس فیلمنامه برنده را نیز بر عهده گرفته است.
دلیل اصلی برگزاری این مسابقه فیلمنامهنویسی ضعف اقتصادی سینما در خلیج فارس و دشواری ساخت فیلم در منطقه است. در حاشیه این واقعه رنا رانسن از مسئولان گروه فیلمسازی مستقل ابوظبی اعلام کرد تهیهکنندگان منطقه باید صدای کشورهای خود را در فیلمهایشان به گوش جهانیان برسانند و بازارهای در حال توسعه سینمای جهان نیز باید از چنین آثاری حمایت کنند.
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