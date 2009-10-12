40 مرکز خرید سویا در گلستان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رمضانعی جعفری عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران در گرگان افزود: قیمت تضمینی برای این محصول با رطوبت 12 درصد، پنج هزار و 350 ریال تعیین شده است.

وی اظهار داشت: استان گلستان از نظر کشت و تولید سویا (دانه های روغنی) رتبه اول را در کشور داراست.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان خاطرنشان کرد: حدود 55 هزار هکتار از زمینهای زراعی استان زیر کشت سویا رفته است که پیش بینی می شود با در نظر گرفتن توصیه های فنی و ارائه نهاده های مورد نیاز این محصول امسال حدود 130 هزار تن سویا در مزارع کشاورزی استان برداشت شود.

به گفته جعفری، ارقام کشت شده در بیشتر مزارع استان به نامهای بذر هایولا-420- آر جی اس ROS، از ارقام سازگار با منطقه بوده که امیدواریم برداشت این محصول در واحد سطح بیشتر از 2.2 تن و به حدود 2.5 تن برسد.

برداشت سویا از هفته جاری در استان گلستان آغاز شد.