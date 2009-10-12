ضوابط ساخت و ساز در اراضی شیبدار گرگان تجدید نظر شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسین ربیعی عصر دوشنبه در جلسه شورای شهر گرگان افزود: برخی واحدهای مسکونی شهروندان در تپه های مشرف به امام رضا، صداو سیما، زیبا شهر، سوپر سحر و …. در پی بارندگیهای شدید دچار خسارت شدند و باید در ضوابط ساخت و ساز بازنگری شود.

وی اظهار داشت: می توان با به حداقل رساندن طبقات از حوادث مشابه جلوگیری کرد و اجرای دیوار حائل که محاسبات آن مورد تاثیر سازمان نظام مهندس باشد، از جمله شروط ارائه پروانه تعیین شود.

وی خاطرنشان کرد: این امر جدی نیاز به پیگیری شهردار گرگان و رایزنی با مشاور طرح تفضیلی و جامع شهر گرگان دارد و یکی دیگر از راه حل های جلوگیری از رانش در تپه های سطح شهر، اجرای شبکه فاضلاب جهت هدایت آبهای سطحی و فاضلاب است که متاسفانه مسؤلان امر تا کنون در این زمینه هیچگونه اقدامی انجام نداده اند.

ربیعی بیان داشت: این در حالی است که باید در اولویت کار، مهندس شبکه فاضلاب شهر قرار داده شود تا از نفوذ آب های فاظلاب در پایین دست و حرکت ترانشه ها و اتفاقات بعدی جلوگیری شود که این مهم نیز، نیاز به پیگیری جدی شهردار محترم گرگان با مسئولان ذیربط دارد.

ربیعی با طرح این پرسش که آقای شهردار از سالها قبل طرح " تونل مشترک " برای تاسیسات شهری از قبیل کابل های برق، تلفن و شبکه فاضلاب مورد بحث است اما چرا تا کنون حتی یک قدم برای اجرایی شدن این مهم برداشته نشده است.



عضو شورای شهر گرگان یادآورشد: عدم کنترل بر ساخت و سازدر حاشیه شهر که به صورت تصاعدی در حال انجام است، نبود تداوم ممانعت از دست فروشان در معابر عمومی و مرکز شهر، نداشتن تصمیم واقعی، مصمم و برنامه دار برای اجرایی شدن پارک بانوان در این دوره از شورا از جمله مسائل است.

عضو کمیسیون نظارت، بازرسی و شکایات شورای شهر گرگان افزود: متاسفانه با وجود تذکرهای پی در پی، جاده مربوط به انتقال خاکروبه ها در منطقه هزار پیچ درست نشده و این امر از بی مسئولیتی عوامل مربوط و یا از بی تدبیری دست اندرکاران ناشی می شود.

ربیعی اظهار داشت: با توجه به وجود چهار راههای زیاد در راه های اصلی شهرهای استان، چرا برای رفت و آمد ساکنین محله 320 دستگاه و اطراف آن با این همه توصیه های فنی و کارشناسی، هیچ اقدامی صورت نمی گیرد.

نایب رئیس کمیسیون عمران شوای شهر گرگان خاطرنشان کرد: متاسفانه اعتباری برای پل های هوایی نداریم، حداقل ساخت چهار راهها اجرایی شود تا از هدر رفتن وقت و هزینه های اضافی جلوگیری شود.