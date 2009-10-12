عباس مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت تیم فوتبال صبای قم گفت: همه تیم‌ها در هفته‌های اخیر نوسان داشته اند اما تیم ما در مسابقاتی هم که امتیاز از دست داد، شایسته ناکامی نبود زیرا تنها فرصت‌های متعدد بازیکنان تیم به گل تبدیل نمی شد.

وی در مورد پیروزی این تیم برابر راه آهن شهرری خاطرنشان کرد: بازیکنان صبا در این مسابقه بسیار خوب بازی کردند، ضمن اینکه خوش شانسی هم به ما رو کرد و با گل شدن فرصت‌‎هایی که بدست آوردیم، توانستیم در این دیدار 3 امتیاز حساس کسب کنیم.

قائم مقام باشگاه صبای قم با بیان اینکه آینده بسیار خوبی پیش روی تیم فوتبال این باشگاه قرار دارد، در مورد دیدار هفته آینده تیمش برابر پیکان تصریح کرد: درست است در خانه میزبان این تیم هستیم، اما پیکان در این فصل عملکرد بسیار خوبی داشته است و قطعا بازی بسیار سختی را برابر آنها پیش رو داریم.

وی با بیان اینکه مسئولان استان قم حمایت خوبی از تیم صبا دارند، اضافه کرد: در لیگ امسال تیم‌ها با یک برد صعود و با یک باخت سقوط می کنند و این نزدیکی امتیازات باعث افزایش حساسیت در لیگ شده است.

مرادی در پایان گفت: در سال 1383 توانستیم با قهرمانی در جام حذفی تیم صبا را به لیگ قهرمانان برسانیم و در این فصل هم چنین هدفی داریم و می خواهیم یکی از سهمیه‌های ایران در فصل آینده لیگ قهرمانان را کسب کنیم.

دیدار تیم‌های فوتبال راه آهن شهرری و صبای قم در چارچوب هفته یازدهم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور که عصر روز یکشنبه در ورزشگاه اکباتان برگزار شد، در نهایت با برتری 3 بر یک تیم صبای قم به پایان رسید.