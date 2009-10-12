بحران اقتصاد جهانی عامل رکود سینمای مستقل است

به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد تامس که تهیه‌کنندگی فیلم اسکاری "آخرین امپراتور" را در کارنامه دارد افزود: بحران اقتصادی باعث شده پخش‌کنندگان اندکی در جریان سینمای مستقل آمریکایی باقی بمانند و این به تضعیف بیشتر سینمای مستقل آمریکا انجامیده است.

وی در نشستی در لس آنجلس اشتیاق روزافزون فیلمسازان به استفاده از فناوری دیجیتال و امکاناتی که فیلمسازی به این شیوه فراهم می‌سازد را عاملی مثبت در کاهش هزینه‌های فیلمسازی و گذر از بحران اقتصادی کنونی دانست. تامس فیلمسازان مستقل آمریکایی را به شکیبایی برای گذر از این بحران اساسی دعوت کرد.