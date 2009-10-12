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۲۰ مهر ۱۳۸۸، ۱۸:۰۵

بحران اقتصاد جهانی عامل رکود سینمای مستقل است

جرمی تامس تهیه‌کننده نام‌آشنای هالیوود رویای فیلمسازان مستقل جهانی را برای یافتن منابع مالی افزونتر در آمریکا رویایی بیهوده توصیف کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد تامس که تهیه‌کنندگی فیلم اسکاری "آخرین امپراتور" را در کارنامه دارد افزود: بحران اقتصادی باعث شده پخش‌کنندگان اندکی در جریان سینمای مستقل آمریکایی باقی بمانند و این به تضعیف بیشتر سینمای مستقل آمریکا انجامیده است.

وی در نشستی در لس آنجلس اشتیاق روزافزون فیلمسازان به استفاده از فناوری دیجیتال و امکاناتی که فیلمسازی به این شیوه فراهم می‌سازد را عاملی مثبت در کاهش هزینه‌های فیلمسازی و گذر از بحران اقتصادی کنونی دانست. تامس فیلمسازان مستقل آمریکایی را به شکیبایی برای گذر از این بحران اساسی دعوت کرد.

کد مطلب 963678

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