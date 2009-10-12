پیام قدیمی به شرکت کنندگان در یازدهمین دوره مسابقات بین دانشگاهی

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ایتالیا، متن پیام بهرام قدیمی، رئیس ایرانی "IFIUS"، فدراسیون ورزشهای بین دانشگاهی به شرکت کنندگان در یازدهمین دوره مسابقات ورزش‌های بین دانشگاهی که در مراسم افتتاحیه این رقابت‌ها قرائت خواهد شد، به شرح زیر است:

«سلام میهمانان عزیز، خانم‌ها و آقایان، افتخار بزرگی است که به عنوان رئیس فدراسیون بین المللی ورزش‌های بین دانشگاهی جهان به همه شما شرکت کنندگان و میهمانان که از سراسر دنیا به ایتالیا سفر کرده‌اید تا در یازدهمین دوره مسابقات ورزش‌های بین دانشگاهی شرکت کنید، خیر مقدم بگویم.

در عصر ارتباطات و جهانی شدن ورزش برگزاری این گونه رقابت‌ها تاثیر روحی و جسمی بسیاری بر دانشجویان دارد و باعث تبادل فرهنگی و اجتماعی آنها می شود. در طول مسابقات دانشجویان مختلف از سراسر دنیا می توانند با یکدیگر دیدار داشته باشند و به تبادل فرهنگی و اجتماعی بپردازند.

فدراسیون ورزش‌های بین دانشگاهی تلاش می کند زمینه پیشرفت ورزش‌های بین دانشگاهی را فراهم کند و در آینده نزدیک یک بانک اطلاعاتی دانشجویی برای دانشجویان سراسر دنیا باشد و سمینارهای ورزشی و دانشجویی را برگزار کند.

در آخر برای همه شما آرزوی اقامتی خوش در شهر میلان ایتالیا را دارم.»