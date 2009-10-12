تیم فوتبال رسانه ورزش به ترکیه می رود/ بازدیداز باشگاه بشیکتاش و دیدار با دنیزلی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال رسانه ورزش که از سال 1386 فعالیت رسمی خود را با حضور خبرنگاران، عکاسان و گزارشگران فعال و شناخته شده روزنامه ها، خبرگزاری ها و صداوسیما آغاز کرده است، دومین سفر خارجی خود را به منظور برگزاری دو دیدار دوستانه فوتبال و بازدید از رسانه های معتبر ترکیه انجام خواهد داد.

براساس هماهنگی های صورت گرفته اعضای تیم فوتبال رسانه ورزش در سفر یک هفته ای خود به ترکیه از روزنامه " زمان " و خبرگزاری " جیحان " این کشور بازدید خواهند کرد.

ضمن اینکه اعضای تیم فوتبال رسانه ورزش چهارشنبه شب با حضور در ورزشگاه محل برگزاری دیدار تیم های ملی فوتبال ترکیه و ارمنستان، این دیدار را از نزدیک تماشا خواهند کرد.

تیم فوتبال رسانه ورزش که با حمایت مالی داروگر ، گراد ، تولیدی پوشاک ورزشی جام جم، کمیته المپیک ، سازمان تربیت بدنی و فدراسیون فوتبال راهی ترکیه خواهد شد، مهرماه سال گذشته نیز در نخستین سفر خارجی خود به مالزی، علاوه بر برگزاری چند دیدار دوستانه فوتبال، از مقرر کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز بازدید کرد.

اعضای این تیم در سفر به ترکیه علاوه بر بازدید از امکانات باشگاه بشیکتاش و چند باشگاه دیگر با مصطفی دنیزلی سرمربی پیشین پاس و پرسپولیس و سرمربی فعلی تیم فوتبال بشیکتاش نیز دیدار و گفتگو خواهند کرد.

عادل فردوسی پور نیز که به همراه تیم فوتبال رسانه ورزش به ترکیه سفر خواهد کرد، زودتر از سایر اعضای تیم به ایران بازمی گردد تا روز دوشنبه برنامه 90 با اجرای او روی آنتن برود.

تیم فوتبال منتخب رسانه های ورزشی ایران ساعت 6:45 دقیقه روز چهارشنبه 22 مهرماه از طریق فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) راهی استانبول خواهد شد.

اسامی اعضای تیم فوتبال رسانه ورزش در سفر به ترکیه به شرح زیر است:

عادل فردوسی پور ( مجری و تهیه کننده برنامه 90) - پیمان اسدیان ( گوینده و مجری شبکه خبر) - جلال جوانمرد( دانش و ورزش - کتاب ورزش ایران)- محمد سیانکی (گزارشگر شبکه ۳ و رادیو)- محمد شهرابی (جانشین دبیر ورزشی روزنامه فرهیختگان) - رضا خسروی (سردبیرگروه ورزشی خبرگزاری مهر) - مصطفی لشکری ( سردبیرگروه ورزشی خبرگزاری ایسنا) - مجید باباعلی (سایت فدراسیون فوتبال) - پیام پارسایی ( دبیر گروه عکس روزنامه ایران ورزشی) - هیوا یوسفی (دبیر ورزشی روزنامه فرهیختگان)- مهدی محمدی ( معاون دبیر گروه ورزشی خبرگزاری فارس) - حامد امینی (روزنامه توپ ورزشی) - علی رضایی (روزنامه ایران)- عطاء ا.. طاهرکناره (خبرگزاری فرانسه) - مصطفی موسوی نژاد (خبرگزاری مهر) - محمدرضا شکاری (عکاس آزاد)- سیامک خاجی ( روزنامه تهران امروز) - آرمن ساروخانیان ( دبیرگروه خارجی روزنامه همشهری ورزشی) - سیامک آقایاری (دبیر خبر شبکه خبر)- امین پاریاب ( خبرگزاری پانا ) - کیوان طاهرکناره( خبرگزاری آلمان).

سرمربی : رضا ترابیان( بازیکن پیشین پرسپولیس و تیم ملی )

مربی: مجتبی حسینی (بازیکن پیشین ذوب آهن و صباباتری)