رشد تولید ایران باوجود بحران جهانی "قابل قبول" است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر محرابیان امروز در سومین گردهمائی روسای سازمانهای صنایع و معادن استانهای سراسر کشور گفت: گفت: با توجه به برنامه های پیش بینی شده و رشد سرمایه گذاری در استانهای مختلف، با حمایت دولت و سایر دستگاهها تحرک بیشتری در این بخش ایجاد خواهد شد.

وی تصریح کرد: گزارشهای موجود نشان می دهد که در زمینه تولید فولاد افزایش 12 درصدی و در زمینه مصرف این محصول نیز رشد 18 درصدی در داخل کشور وجود داشته است که این رشد تولید و مصرف در زمینه سیمان نیز مشاهده می شود و در سرمایه گذاری نیز رشد قابل قبولی داشته ایم.

محرابیان گفت: هم اکنون 4 مولفه موثر بر حوزه صنعت داریم که بحث رکود بسیار شدید جهانی ناشی از بحران اقتصادی یکی از این مولفه هاست و این رکود جهانی تبدیل به کاهش تقاضا و کاهش بیکاری و مشکلات دیگر شده است.

وی یادآور شد: برای تسریع در امور، به روسای سازمانهای استانها، اختیارات تام داده شده است که با استفاده از فرصتها و زیرساختها و منابع و امکانات موجود باید حداکثر اشتغال و تولید را حاصل کنند و رشد تولید مورد نظر و پیش بینی شده نیز حاصل شود.

محرابیان با اشاره به اینکه بعد از تشکیل ستادهای همانگی صنعت و معدن در استانها همگرایی خاصی در این حوزه در استانها حاصل شده است تاکید کرد: با این شرایط در 4 سال پیش رو، باید تلاش، تحرک و اثربخشی مضاعفی را در همه حوزه ها و همه استانها شاهد باشیم.

وی افزود: درست است که در سطح کلان صنعت، تراز مثبت است اما بسیاری از بنگاهها و واحدهای صنعتی مسائلی دارند که باید با احساس مسئولیت مضاعف، برای رفع آنها برنامه ریزی شود.

محرابیان با اشاره به رشد سرمایه گذاری در بسیاری استانهای کشور، خاطرنشان کرد: برای هر استان سهمی در زمینه سرمایه گذاری پیش بینی شده است که میزان تحقق سرمایه گذاری در استانهای مختلف، متفاوت است و لازم است استانهایی که با نقطه مطلوب فاصله دارند برای رسیدن به اهداف پیش بینی شده تلاش بیشتری صورت دهند.