اعلام زمان انتخاب محل برای نیمه متمرکزها/ اعلام نتایج نهایی در پایان دی ماه

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور بر اساس‌ ضوابط مربوط به‌ گزینش‌ رشته‌‌های‌ نیمه ‌‌متمرکز دوره روزانه و رشته‌های‌ تحصیلی‌ دوره شبانه دانشگاهها و موسسات ذکر شده با توجه‌ به‌ نمره‌ کل‌ از بین‌ داوطلبانی‌ که‌ کد رشته‌ یا رشته‌های‌ مربوط را انتخاب کرده ‌اند، استخراج‌ و فهرست‌ اسامی‌ آنان‌ در هر کد رشته‌ درج‌ شده است.

برابر مصوبه هیئت وزیران و به منظور اخذ هزینه آزمون عملی از معرفی ‌شدگان در زمان اعلام چند برابر ظرفیت، داوطلبان معرفی شده در رشته ‌های تحصیلی نیمه ‌متمرکز تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی، نقاشی، ارتباط تصویری و کاردانی هنرهای تجسمی، طراحی پارچه و لباس، طراحی صنعتی، مجسمه سازی، نوازندگی موسیقی ایرانی، جهانی و نظامی، کتابت و نگارگری، نمایش و کاردانی هنرهای نمایشی باید مبلغ 33 هزار و 500 ریال بابت هزینه آزمون عملی به حساب شماره 748 خزانه‌داری کل نزد بانک مرکزی (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران) واریز کنند. توضیحات بیشتر در مورد فیش واریزی در سایت سازمان سنجش درج شده است.

انتخاب محل رشته‌های تحصیلی نیمه ‌متمرکز مجدد معرفی شدگان در این مرحله نیز به ‌صورت اینترنتی بوده و داوطلبان باید ر نیمه اول آذرماه با مراجعه به سایت ‌اینترنتی سازمان به نشانی www.Sanjesh.org نسبت به تکمیل و ارسال فرم انتخاب رشته خود اقدام کنند و چنانچه هر یک از معرفی شدگان در مراحل مصاحبه، معاینه و آزمون عملی و یا سایر مراحل گزینش شرکت کرده اما در انتخاب رشته مجدد اینترنتی یاد شده، اقدام نکنند به‌ منزله انصراف‌ قطعی‌ از گزینش‌ در رشته‌ یا رشته‌های‌ ذیربط تلقی‌ خواهد شد و این مهلت به هیچ عنوان قابل تمدید نیست و هیچ گونه تقاضایی بعد از آن از طریق پست و یا موسسه ذیربط قابل قبول نخواهد بود.

اسامی پذیرفته شدگان نهایی رشته ‌های مختلف نیمه متمرکز پس از انجام مراحل مصاحبه، معاینه و سایر مراحل گزینش و پس از گزینش علمی نهایی توسط این سازمان تا پایان دی ماه سال جاری از طریق سایت سازمان به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

برنامه زمانی و مکان مراجعه معرفی‌شدگان چندبرابرظرفیت رشته های مختلف تحصیلی ‌دانشگاهها از سوی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شده است.

سازمان سنجش ‌آموزش ‌کشور مراحل ‌مصاحبه، معاینه، آزمون‌ علمی، عملی و سایر مراحل گزینش‌ اسامی‌ معرفی ‌شدگان‌ چند برابر ظرفیت رشته‌‌های‌ مختلف‌ تحصیلی نیمه ‌متمرکز دوره‌های‌ روزانه ‌و نوبت دوم "شبانه" دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالی، مراکز آموزش دانشگاه‌ پیام‌ نور، موسسات‌ آموزش‌ عالی‌ غیرانتفاعی‌ و غیردولتی، واحدهای بین‌المللی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، واحدهای بین المللی دانشگاههای علوم پزشکی کشور و مراکز تربیت معلم وابسته به وزارت آموزش و پرورش در آزمون‌ سراسری‌ سال 88 را تشریح کرد.

شرایط و زمان و مکان آزمون های علمی، مصاحبه و آزمون علمی رشته‌ تربیت ‌بدنی‌ و علوم‌ ورزشی، ‌رشته‌ ‌تحصیلی ‌دکتری ‌پیوسته‌ بیوتکنولوژی، ‌رشته‌ ‌تحصیلی ‌دکتری ‌پیوسته ریاضی، کاردانی مراقبت پرواز، رشته های تحصیلی مهندسی ‌کشتی و رشته‌های تحصیلی مهندسی ‌دریا، ‌رشته ‌تحصیلی اعضای مصنوعی، رشته‌ تحصیلی کتابت و نگارگری، رشته‌ های تحصیلی دانشکده اصول الدین، رشته‌ تحصیلی کاردانی فوریتهای پزشکی، ‌رشته‌‌های‌ تحصیلی کارشناسی علوم‌ انتظامی و کاردانی علوم‌ پایه انتظامی‌، ‌رشته‌ تحصیلی ناوبری و فرماندهی کشتی، رشته‌ تحصیلی تربیت مربی عقیدتی سیاسی، رشته‌های‌ تحصیلی نوازندگی موسیقی ایرانی، نوازندگی موسیقی جهانی‌ و موسیقی نظامی، رشته ‌تحصیلی مجسمه‌ سازی‌، رشته‌های‌ تحصیلی نقاشی، ارتباط تصویری‌ و کاردانی هنرهای تجسمی، رشته‌ تحصیلی طراحی پارچه و لباس، رشته‌ تحصیلی ‌طراحی‌ صنعتی، رشته‌های ‌تحصیلی نمایش و کاردانی هنرهای نمایشی، رشته‌ تحصیلی تلویزیون و هنرهای دیجیتالی، رشته‌های‌ تحصیلی کاردان فنی برق الکترونیک، رشته‌های تحصیلی دانشکده اطلاعات، رشته‌ تحصیلی مهندسی هوافضا، رشته‌ تحصیلی پزشکی واحدهای بین المللی دانشگاه های علوم پزشکی ایران، هرمزگان، تبریز، تهران، جندی شاپور اهواز، زاهدان، شهید بهشتی، شیراز، کرمان، گیلان، مازندران، یزد در نشانی پایگاه اینترنتی سازمان سنجش www.sanjesh.org موجود است.