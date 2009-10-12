فروپاشی روند سازش امری حتمی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الدیار اردن، "افراییم سنیه" ژنرال بازنشسته ارتش رژیم اسرائیل گفت : نیازی به فشار بر دو طرف فلسطینی(تشکیلات خودگردان) و اسرائیلی برای ادامه گفتگوهای صلح نیست، زیرا شروطی که محمود عباس(ابومازن) از یک سو و نتانیاهو از سوی دیگر برای ادامه این گفتگوها وضع نموده اند هر گونه پیشرفت در این مذاکرات را غیر ممکن کرده است.

وی افزود : با توجه به اینکه طرفین گفتگوها به بن بست رسیده اند؛ اگر اوباما با توان سیاسی که دارد، وساطت نکند، فروپاشی این مذاکرات امری قطعی است .



سنیه گفت : در این صورت اوباما دو راه حل بیشتر ندارد؛ اول اینکه طرحی را از جانب خود ارائه کند و دو طرف فلسطینی و اسرائیلی را برای مذاکره درباره آن به واشنگتن فرا بخواند و در مقابل آنها دو راه قرار دهد؛ یا قبول طرح و یا چشم پوشی از حمایتهای سیاسی و مادی آمریکا از دو طرف.

در صورتی که دو طرف این طرح را قبول نمایند می توان امیدوار بود مناقشه میان اعراب و اسرائیل در صدر اولویتهای اداره آمریکا قرار گرفته و بسیاری از مشکلات منطقه و جهان در این صورت حل خواهد شد.

اما راه حل دوم، طرح سلام فیاض نخست وزیر دولت خودگردان فلسطین است که در آن برپایی دولت فلسطین به تدریج و در خلال دو سال پیشنهاد شده است و بر بهبود اداره و خدمات حکومت و توسعه اقتصادی و اجرای قانون از سوی نیروهای امنیتی یکپارچه .



سنیه معتقد است این طرح تضادی با منافع اسرائیل ندارد، زیرا نتانیاهو اعلام کرده با حل تشکیل دو دولت موافق است و بنابراین دولت آمریکا باید بر روی این طرح و عملی شدن آن در طی دو سال آینده تمرکز نماید.

این ژنرال سابق ارتش رژیم اشغالگر قدس گفت : اسرائیل نیز باید شرایط لازم برای اجرای این طرح را به وجود آورد و جلوی حملات شهرک نشینان مسلح به فلسطینیان کرانه غربی را بگیرد و در این صورت می توان امید داشت که پس از گذشت دو سال از این طرح ، گفتگوهای صلح در شرایطی مناسب و مختلف از اکنون ادامه یابد. سنیه معتقد است از شروط تحقق این طرح فشار آوردن بر حماس در غزه است و نیز کمک طرف مصر در جلوگیری از ورود اسلحه و اموال به غزه و رسیدن آن به حماس .

سنیه در پایان افزود: این طرح سبب تغییر شکل زندگی مردم در کرانه غربی شده و امکان تشکیل دولت مستقل فلسطین در اراضی کرانه غربی را فراهم می کند و در صورت حمایت کشورهای اروپایی و آمریکا بهترین طرح و گزینه در پیش رو برای تحقق صلح در منطقه است.