وظیفه ناجا منحصر به تامین امنیت نیست

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید احمد علم الهدی بعد از ظهر دوشنبه در جمع فرماندهان و کارکنان نیروی انتظامی خراسان رضوی افزود: در گذشته اقتدار نیروی انتظامی براساس تضمین امنیت و منحصر به تامین امنیت بود این در حالی است که امروزه شاهد ارتقا عظمت، قدرت و افتخارآفرینی ناجا هستیم.

امام جمعه مشهد با اشاره به تفاوت محسوس هفته ناجای امسال با سالهای گذشته اظهار داشت: درخشیدن نیروی انتظامی خراسان رضوی در حوادث پس از انتخابات موجب عدم کنترل در خصوص زمینه های مختلف انتظامی شامل قاچاق، شرارت، سرقت و ناهنجاریهای اجتماعی نشد بلکه وظیفه این نیرو نسبت به گذشته خطیرتر و در برقراری امنیت سنگین تر شده است.

علم الهدی به برخی افتخار آفرینی های نیروی انتظامی خراسان رضوی اشاره داشت و افزود: در اقدامات حوادث پس از انتخابات ناجا به صورت هوشمند، صبور، مدبرانه و با مدیریت مناسب فرماندهی خراسان رضوی بسیار خوب عمل کرد تا آنجا که در سطح استان و شهر مشهد شاهد هیچ مشکلی نبودیم.

امام جمعه مشهد تصریح کرد: خراسان رضوی در خصوص ایجاد امنیت به گونه ای وارد میدان شد که با رشادت، شجاعت و مدیریت های مدبرانه توانست جلوی مفاسد اخلاقی را بگیرد و اجازه هیج دخالتی را به دشمن بهانه و بهانه گیر ندهد.

علم الهدی اضافه کرد: دو عامل اساسی در موفقیت اغتشاشات انتخابات می توان به حضور قوی جریانات فرماندهی نسبت به بدنه نیرو و ایستادگی بخاطر دین اشاره داشت که مورد دوم مهمترین و اصلی ترین عامل تلقی می شود.

امام جمعه مشهد در پایان ضمن تشکر و آرزوی توفیق برای این فرماندهان و کارکنان ناجای خراسان رضوی خاطرنشان کرد: اگر دین سرلوحه کار باشد شاهد موفقیت های فراوانی خواهیم بود که این عامل بستگی به میزان باور، ارج نهادن به ارزشها و ولایت مداری دارد.