ارسال سند الحاق ایران به کنوانسیون حقوق معلولان به سازمان ملل

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن احمدی با اعلام این خبر یادآورشد: کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و تامین اجتماعی در شهریور ماه سال گذشته به تصویب هیئت وزیران رسید و مجلس شورای اسلامی در روز جهانی معلولان لایحه تصویب این کنوانسیون را بررسی و آن را با 180 رای موافق به تصویب رساند.

وی ادامه داد: بر اساس تبصره ‌های این قانون، سازمان بهزیستی و بنیاد شهید و امور ایثارگران به عنوان مراجع ملی کنوانسیون تعیین شده تا با هماهنگی یکدیگر نسبت به اجرای مفاد کنوانسیون اقدام کنند و همچنین ایران خود را ملزم به رعایت آن دسته از مفاد کنوانسیون که مغایر با موازین حقوقی جاری خود باشد نمی‌داند.

سخنگوی وزارت رفاه اظهارکرد: کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت شامل 50 ماده متشکل از پنج بخش اصلی است و مفاد آن با پیگیریهای سازمان‌های مردم نهاد و افراد معلول در سطح جهان و با تکیه بر تجارب بین‌المللی در این باره تنظیم شده است.

وی افزود: محتوای مواد پنجاه ‌گانه کنوانسیون به شکلی دقیق تنظیم شده و در آن اصل دستاورد‌های حقوقی، اخلاقی و موافقتنامه‌های دوجانبه و چندجانبه بین‌المللی لحاظ شده، بنابراین مفاد کنوانسیون به ‌گونه‌ای مورد نگارش قرار گرفت که کمترین ورود را به عرصه‌هایی از حقوق داخلی کشورها دارد و می‌تواند مورد مخالفت دولت‌ها و نهاد‌های مقننه قرار بگیرد.

احمدی با اشاره به دیگر مفاد این کنوانسیون اظهار کرد: دولتهای عضو باید موانع زندگی عادی معلولان را شناسایی و حذف کنند و حق استاندارد مناسب زندگی و حمایت اجتماعی شامل اسکان دولتی، تسهیلات خدمات عمومی، دسترسی به اطلاعات برای معلولان گسترش یابد.