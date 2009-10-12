اخبار کوتاه ورزشی از استان یزد

رئیس هیئت موتورسواری شهرستان خاتم در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد از برگزاری مسابقات موتورسواری انتخابی استان یزد در پیست موتورسواری مرکز این استان خبر داد و اظهار داشت: در این مسابقات تیم موتورسواری شهرستان خاتم موفق شد در کلاس 125سی‌ سی و 65 سی‌ سی مجوز حضور در مسابقات قهرمانی کشور را کسب کند.

فتح‌الله حیدری با بیان اینکه شهرستان خاتم دارای پتانسیلهای خوبی در این زمینه است، خاطرنشان کرد: به طور کلی در کمتر از یک‌ سال که از تشکیل هیئت موتورسواری و افتتاح پیست شهرستان خاتم می ‌گذرد، ورزشکاران این رشته توانسته ‌اند در سطح بالای آمادگی قرار گیرند.

حیدری ادامه داد: پیست موتورسواری شهرستان خاتم دومین پیست موجود در استان یزد است و با توجه به تازه تاسیس بودن آن، نیاز جدی به توجه و مساعدت مسئولان دارد.

رئیس هیئت موتورسواری همچنین از حمایتهای اداره تربیت بدنی شهرستان خاتم و مربی پرتلاش علاقمند و مجری پیست داریوش جام سحر تقدیر کرد.

تیم بوکس استان یزد عازم مسابقات منطقه‌ ای شد

تیم بوکس استان یزد امروز طی مراسمی در هیئت بوکس استان یزد عازم مسابقات منطقه‌ ای بوکس شدند. این مسابقات از 22 تا 24 مهرماه جاری در استان استان سیستان و بلوچستان برگزار می ‌شود.

تیم استان یزد با ترکیب علی علمدار، جواد کاکایی، مرتضی غرباوی، جواد بابایی، محسن منگلی، اکبر رضایی، علی رحمانی، سعید دهقان و حسین بهجتی به این مسابقات اعزام شدند.

همچنین محمدعلی منگلی و حمید پورحسینی نیز به عنوان مربی و محمدرضا بهجتی به عنوان سرپرست در این دوره از رقابتها حضور خواهند داشت.

حضور تیم اسکواش بانوان استان یزد در مسابقات برترینهای اسکواش

تیم اسکواش بانوان استان یزد در مسابقات برترینهای اسکواش کشور حضور می ‌یابد. این مسابقات از 25 تا 27 مهرماه جاری در استان خراسان رضوی و در شهرستان مشهد مقدس برگزار می‌ شود.

تیم اسکواش استان یزد با ترکیب مرجان روحانی، سعیده مزیدی، فروغ سراستاد و نگین نجاریان در این رقابتها شرکت خواهند کرد.