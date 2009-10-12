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۲۰ مهر ۱۳۸۸، ۱۷:۱۰

551 بیمار روانی مزمن در خراسان جنوبی شناسایی شدند

551 بیمار روانی مزمن در خراسان جنوبی شناسایی شدند

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیر‌کل بهزیستی خراسان جنوبی از شناسایی 551 بیمار روانی مزمن در سطح استان خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد حسن اکبری ‌مطلق ظهر دوشنبه در جشن روز سلامت روان در اردوگاه یادگار امام خمینی (ره) بیرجند اظهار داشت: شیب نگاه سیاستگذران کشور به سمت خدمترسانی به جامعه هدف بهزیستی است.

وی افزود: در قانون جامع حمایت از حقوق معلولان توجه خاصی به حقوق معلولان شده و همه دستگاه‌ها مکلف هستند همکاری کنند.

مدیر‌کل بهزیستی خراسان جنوبی گفت: اختلالات روانی عامل 15 درصد ناتوانی‌ها و مرگ زودرس افراد در کشورهای در حال توسعه است.

اکبری‌ مطلق بیان داشت: طبق تحقیقات صورت گرفته در ایران تعداد مبتلایان به بیماری‌های روانی 15 میلیون نفر اعلام شده که بیش از یک میلیون و 200 هزار ایرانی از بیماری‌های شدید روانی رنج می‌برند و 25.9 درصد زنان و 14.9 درصد مردان که متوسط آن 21 درصد می‌شود به نوعی دچار اختلالات روانی هستند که از این میان دو درصد اسکیزوفرن و 15 درصد دچار افسردگی هستند و 10 درصد از این افراد اقدام به خودکشی می‌کنند.

وی گفت: از مجموع بیماران شناسایی شده استان 300 نفر زیر پوشش خدمات مستمر و نگهداری در خانواده قرار دارند که کمک هزینه ‌ای بین 320 تا 600 هزار ریال پرداخت می‌ شود.

مدیر‌کل بهزیستی خراسان جنوبی افزود: 30 نفر از بیماران روانی زن در بخش شبانه‌‌ روزی و 100 نفر در بخش مراقبت در منزل در حال بهره‌ مندی از خدمات تخصصی و درمان و توابخشی هستند.

اکبری‌ مطلق تصریح کرد: همچنین در هفته بهداشت روان یک مرکز شبانه ‌روزی بیماران روانی ویژه مردان با ظرفیت 30 نفر و یک مرکز روزانه با ظرفیت 30 نفر در شهرستان بیرجند فعالیت خود را آغاز می ‌کنند.

کد مطلب 963717

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