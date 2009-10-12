عزت الله یوسفیان ملا در گفتگو با مهر گفت: جلسه فوق العاده ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که قرار بود امشب برگزار شود، به دلیل ماموریت معاون اول رئیس جمهور به چین لغو و به دوشنبه هفته آینده موکول شد.

وی افزود: اولین جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پس از تشکیل دولت دهم دوشنبه هفته قبل برگزار شد، ضمن اینکه جلسات این ستاد معمولاهر دو هفته یکبار تشکیل می شود.

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پیگیری وصول مطالبات معوق بانکها را یکی از مهمترین برنامه های این ستاد اعلام کرد.

در همین حال، یوسفیان چندی پیش نیز به مهر گفته بود: با وجود مصوبات این ستاد مبنی بر باز پس گیری معوقات بانکی از سوی بانکها، در حال حاضر هیچ ساماندهی و الزامی در وصول معوقات بانکی کشور وجود ندارد.