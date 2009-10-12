اتحادیه اروپا و ناتو از نماینده سازمان ملل در افغانستان حمایت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، اتحادیه اروپا حمایت خود را از ماموریت سازمان ملل متحد در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد. در این راستا ریاست سوئدی این اتحادیه با انتشار بیانیه ای از حمایت کامل خود از اقدامات سازمان ملل متحد در این کشور خبر داد.

در این بیانیه آمده است : اتحادیه اروپا از تلاشهای "کای ایده" در روند برگزاری و اعلام نتیجه انتخابات افغانستان در راستای ماموریت محول شده به وی از سوی سازمان ملل متحد پشتیبانی می کند.

از سوی دیگر "آندرس فوگ راسموسن" دبیرکل پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) در اقدامی هماهنگ حمایت خود را از نماینده سازمان ملل متحد در امور افغانستان ابراز داشت.

وی گفت : پیمان ناتو و شخص من حمایت قطعی خود را از اقدامات "کای ایده" در افغانستان به منظور بهبود شرایط این کشور اعلام می داریم. راسموسن همچنین تلاشهای نماینده سازمان ملل متحد را در راستای ایجاد آینده ای بهتر برای افغانستان ارزیابی و از آن تقدیر کرد.

این در حالی است که اظهارات اخیر "پیتر گالبریت" دستیار ایده درباره تبانی نماینده سازمان ملل متحد با "حامد کرزای" برای مخفی نگاه داشتن موضوع تقلب در انتخابات افغانستان موجی از انتقادهای بین المللی را متوجه وی کرده است. با این وجود واکنش دبیرکل سازمان ملل متحد درباره سخنان گالبریت، احضار وی از افغانستان و پایان دادن به ماموریت او در این کشور بود.

گفتنی است روز گذشته"کای ایده" نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان، تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری اخیر این کشور را مورد تایید قرار داده و با بیان اینکه در انتخابات بیستم آگوست تقلب گسترده ای به نفع یکی از نامزدها صورت گرفته، بر ادعای برخی نامزدهای ناکام در این انتخابات صحه گذاشت.