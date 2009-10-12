کسب جایزه ویژه کنفرانس جهانی گاز توسط پژوهشگر مازندرانی

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، مدیر عامل شرکت گازمازندران عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری این کنفرانس در بوینوس آیرس اظهار داشت: این جایزه توسط مهندس محمد رضایی پژوهشگر شرکت گاز استان مازندران اخذ شد.

وی با اشاره به اینکه جایزه در حضور رئیس جمهور آرژانتین و برخی از مقامات عالیرتبه به این پژوهشگر اهدا شد، خاطرنشان کرد: این جایزه به علت ایجاد روشهای بهینه سازی مصرف گاز در بخش خانگی استان مازندران از سوی این پژوهشگر از میان تمامی طرحهایی که از سوی شرکت کنندگان متعدد به این مسابقه ارسال شده بود کسب شد.

در این کنفرانس متخصصین، کارشناسان و صاحبان صنایع گاز طبیعی برای ارائه تجربیات و یافته های جدید در حوزه های مختلف گاز طبیعی، راهبردهای کلان صنعت گاز از جمله روند قیمت گذاری گاز طبیعی، بازارهای عرضه و تقاضا، امنیت عرضه، بهینه سازی بهره برداری از منابع انرژی و فرصت های سرمایه گذاری گرد هم می آیند و با ارائه مقالات در بخشهای مختلف به تبادل نظر می پردازند.

کنگره جهانی گاز که معتبرترین کنفرانس جهانی در زمینه گاز طبیعی می باشد هر سه سال یک بار تشکیل می شود.

از مجموع 683 مقاله ارسالی به دبیر خانه کنگره جهانی گاز، 216 مقاله جهت ارائه پذیرفته شده است و ایران پس از روسیه با 76 مقاله رتبه دوم را به خود اختصاص داده است.

این همایش با حضور 75 کشور جهان به مدت 5 روز از 13 تا 17 مهرماه (پنجم تا نهم اکتبر) در بوینوس آیرس مرکز کشور آرژانتین برگزار شد.