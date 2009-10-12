تصمیم دولت عراق برای ارسال نامه جدید به شورای امنیت درباره انفجارهای بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه عرب زبان الحیات چاپ لندن، دولت عراق قصد دارد نامه جدیدی برای شورای امنیت ارسال کند تا به طور جدی به درخواست این کشور برای معرفی فرستاده بین المللی مختص تحقیق درباره مدارکی که دست داشتن سوریه در انفجارهای چهارشنبه خونین بغداد را ثابت می کند، بررسی نماید.



یک منبع دولتی در عراق از تصمیم دولت این کشور برای ارسال نامه ای جدید به شورای امنیت در این زمینه خبر داد.



وی گفت : عراق مسئله بسیار خطرناکی را درباره حمایت برخی دولتها از گروههای تروریستی برای شورای امنیت مطرح کرده است و از این شورا خواسته است فرستاده ویژه ای را برای بررسی و انجام تحقیقات درباره اتهامات بغداد به دمشق مبنی بر پناه دادن به عاملان انفجارهای اخیر بغداد تعیین کند.



این منبع با اشاره به اقدام بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد در ماموریت دادن به اد ملکرت نماینده ویژه وی در عراق اعلام کرد عراق بر معرفی فرد دیگری غیر از ملکرت که برای تحقیق درباره مسائل تروریستی پافشاری می کند.



بغداد پایتخت عراق روز چهارشنبه 28 مرداد شاهد چند انفجار خونین در نزدیکی وزارتخانه های دارایی و امور خارجه در منطقه دیپلماتیک الخضراء بود که در نتیجه این انفجارها 95 نفر کشته و هزار و 203 نفر زخمی شدند.

این انفجارها پس از آنکه دولت عراق در پی اعترافات یکی از عاملان اجرای آن به اینکه دستوراتی را از سوریه برای دست زدن به چنین عملیاتی دریافت کرده بود سوریه را به حمایت از سران حزب منحله بعث به سبب پناه دادن به آنها متهم کرد سبب بروز تنش شدیدی در روابط دو کشور شد.

نوری المالکی نخست وزیر عراق گفته است 90 درصد تروریستهای عرب از خاک سوریه وارد عراق شده اند.