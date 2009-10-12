اخبار کوتاه ورزشی استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، تیم ایران توسعه کرج در اولین بازی خود در چارچوب رقابتهای لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور با برتری در مقابل تیم ندسا شیراز به اولین پیروزی خود در این رقابتها دست یافت.

در این بازی که به میزبانی زمین ساحلی مجموعه انقلاب برگزار شد نماینده کرج در وقت قانونی و اضافه به تساوی 5 بر 5 دست یافت تا در ضربات پنالتی حریف شیرازی خود را 2 بر یک شکست دهد.

برای تیم ایران توسعه کرج در این بازی حامد قربان پور 2 گل، افشین لطفی نسب، محسن نصرالله زاده و احمد شاد در جریان بازی و جواد خوانساری و حامد قربانپور در ضربات پنالتی گلزنی کردند.

تیم فوتبال ایران توسعه کرج در گروه اول رقابتها قرار دارد و با تیمهای ندسا شیراز، شهید ربیعی سمنان، عمران سازان اصفهان و نفت فلات قاره همگروه است. نماینده کرج در هفته اول رقابتها در مقابل نماینده سمنان حاضر نشد.

مسابقه کشوری دوچرخه سواری در کرج آغاز شد

مسابقه کشوری دوچرخه سواری به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره شهدای بخش آسارا، با شرکت 50 دوچرخه سوار عصر امروز در کرج آغاز شد.

این دوچرخه سواران از شهرهای قزوین، قم، تهران، کرج و توابع تهران در این مسابقه شرکت دارند.

"مهدی علمایی" و "زائر" رفیعی دو تن از ملی پوشان رده سنی امید و همچنین "سعید یحیایی" و "دانیال صمیمی" از ملی پوشان کرج نیز در این مسابقه شرکت دارند.

دوچرخه سواران مسیر 50 کیلومتری از کرج تا گچسر بخش آسارا را رکاب می زنند.

آغاز اولین لیگ فوتسال بانوان شهریار

اولین لیگ فوتسال بانوان ملارد شهریار امروز در سالن ورزشی حجاب این بخش آغاز شد.

در این مسابقه ها 90 ورزشکار در قالب شش تیم در رده سنی بزرگسالان به مدت پنج هفته به رقابت می پردازند.

کرجیها مقام دوم مسابقات دوو میدانی نونهالان کشور را به دست آوردند

در برگزاری مسابقات دو و میدانی نونهالان کشور در استادیوم شهید شیرودی، کرجیها مقام دوم را بدست آوردند.

با اعلام نتایج این دوره از مسابقات، در 400 متر مصطفی فیروزی مقام اول، پرش طول پویا خلیلی مقام اول، پرتاب نیزه فرید آخوندی مقام اول، در 100 متر امیربهادر آذربخش مقام دوم، 800 متر میلاد عینی مقام دوم، هزار و 500 متر حمید پرویزی مقام دوم، پرتاب دیسک علی نصیری مقام دوم، پرتاب وزنه سید محمد خلیلی مقام سوم و در پرش ارتفاع محمد جراحی به مقام سوم دست یافتند.

شطرنج باز کرجی عنوان ششم مسابقات شطرنج هزار نفره را کسب کرد

شطرنج باز کرجی عنوان ششم مسابقات شطرنج هزار نفره را در 9 دور طی دو دوره در پارک فدک تهران به خود اختصاص داد.

در اعلام نتایج این مسابقات حمیدرضا ابراهیمی با هشت امتیاز، محسن کشاورز با 5/7 امتیاز، محمد حیدر حجازی با هفت امتیاز، منصور بخشی با هفت امتیاز، علیرضا آقایی با هفت امتیاز و حسین مریخ 5/6 امتیاز به دست آوردند.

در این بازی 25 شطرنج باز کرجی و هفت داور حضور داشتند.