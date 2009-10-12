60 هزار دستگاه خودرو به جی پی اس مجهز شدند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سرهنگ علیرضا اسماعیلی عصر دوشنبه در حاشیه افتتاح قرارگاه پلیس راه گلستان در گرگان افزود: با همکارهای دستگاه های مربوط کلیه ناوگان حمل و نقل عمومی به این سیستم مجهز می شوند.

وی اظهار داشت: اجرای این طرح در کاهش میزان تصادف و سوانح جاده ای نقش بسزایی دارد و باید برای فراگیرشدن آن تلاش کرد.

وی خاطرنشان کرد: شمار حوادث جاده ای در کشور در مرداد ماه سال جاری 6.5 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافت.

به گفته سرهنگ اسماعیلی، میزان مرگ و میر ناشی از حوادث جاده ای در کشور با کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل به 43 نفر در روز کاهش یافت.

فرمانده پلیس راه کشور بیان داشت: تجهیز ناوگان حمل عمومی به سیستم جی پی اس و نصب دوربینهای جدید در محورهای مواصلاتی کشور از جمله برنامه ها برای کاهش حوادث جاده ای است.

وی عنوان کرد: امروز به جای نیروی انسانی و پلیس از تجهیزاتی مانند دوربینهای کنترل کننده برای کنترل استفاده می شود و باید به سمت این طرح حرکت کنیم.

قرارگاه پلیس راه گلستان در گرگان با هزار مترمربع و در سه طبقه و 7.5 میلیارد ریال اعتبار ساخته شد.