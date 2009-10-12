  1. استانها
  2. گلستان
۲۰ مهر ۱۳۸۸، ۱۷:۰۸

تاکنون؛

60 هزار دستگاه خودرو به جی پی اس مجهز شدند

60 هزار دستگاه خودرو به جی پی اس مجهز شدند

گرگان - خبرگزاری مهر: فرمانده پلیس راه کشور گفت: تاکنون 60 هزار دستگاه خودرو در کشور به سیستم جی پی اس مجهز شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سرهنگ علیرضا اسماعیلی عصر دوشنبه در حاشیه افتتاح قرارگاه پلیس راه گلستان در گرگان افزود: با همکارهای دستگاه های مربوط کلیه ناوگان حمل و نقل عمومی به این سیستم مجهز می شوند.

وی اظهار داشت: اجرای این طرح در کاهش میزان تصادف و سوانح جاده ای نقش بسزایی دارد و باید برای فراگیرشدن آن تلاش کرد.

وی خاطرنشان کرد: شمار حوادث جاده ای در کشور در مرداد ماه سال جاری 6.5 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافت.

به گفته سرهنگ اسماعیلی، میزان مرگ و میر ناشی از حوادث جاده ای در کشور با کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل به 43 نفر در روز کاهش یافت.

فرمانده پلیس راه کشور بیان داشت: تجهیز ناوگان حمل عمومی به سیستم جی پی اس و نصب دوربینهای جدید در محورهای مواصلاتی کشور از جمله برنامه ها برای کاهش حوادث جاده ای است.

وی عنوان کرد: امروز به جای نیروی انسانی و پلیس از تجهیزاتی مانند دوربینهای کنترل کننده برای کنترل استفاده می شود و باید به سمت این طرح حرکت کنیم.

قرارگاه پلیس راه گلستان در گرگان با هزار مترمربع و در سه طبقه و 7.5 میلیارد ریال اعتبار ساخته شد.

کد مطلب 963728

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها