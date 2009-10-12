نشست مهم حریری و عون در رابیه / تاکید بر فضاهای مثبت و خوش بینانه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار لبنان، سعد حریری مامور تشکیل دولت جدید لبنان امروز با میشل عون رئیس جریان ملی آزاد و فراکسیون پارلمانی تغییر و اصلاح در منطقه الرابیه بیروت دیدار کرد.



در این دیدار که در چارچوب تکمیل نشستها و رایزنی های گذشته درباره تشکیل دولت انجام شد، طرفین درباره این مسئله و جزئیات اسامی و کرسی های وزارتی به گفتگو پرداختند.



میشل عون پس از این دیدار گفت : فضاها مثبت و خوب است و دیدارها ادامه خواهد یافت.



همپیمان حزب الله پیش بینی کرد موضوع تشکیل دولت جدید به درازا نکشد.



عون پیشتر تاکید کرده بود هر گونه توافق با حریری مستلزم پایان مذاکرات وی با طرفهای دیگر است تا پس از آن، طرفین وارد مذاکرات نهایی شوند.



این در حالی است که منابع آگاه به روزنامه السفیر گفتند مانع و گره اساسی باقی مانده در برابر تشکیل دولت مربوط به سرنوشت، کرسی وزارت ارتباطات است.



در این حال یک منبع نزدیک به سعد حریری گفت جریان المستقبل به رهبری حریری در چارچوب هیچ راه حلی از پست وزارت دارایی چشم پوشی نخواهد کرد.



میشل سلیمان" رئیس جمهوری لبنان پس از استعفای حریری از ماموریت تشکیل دولت، پس از موافقت پارلمان بار دیگر فرزند نخست وزیر فقید اسبق را در روز 16 سپتامبر گذشته (25 شهریور) مکلف به این امر کرد.

خاطر نشان می شود معمای تشکیل دولت لبنان هر روز پیچده تر می شود و برخی تحلیلگران سیاسی در این باره از ضرورت توافق دمشق و ریاض در این باره سخن می گویند.