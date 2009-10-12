به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مدیر کل بازرسی و ارزشیابی ستاد عالی کانونهای مساجد بعد از ظهر دوشنبه در این آیین هدف از تاسیس کانونهای مساجد را مبارزه با تهاجم فرهنگی دشمنان خواند.
حجت الاسلام حسینی خراسانی با بیان اینکه اسلام یک دین کامل، مترقی و پیشرفته است که تمام دستورات آن مطابق با فطرت انسانها است، افزود: سه عامل اعتقاد مردم به اسلام، وحدت کلمه و رهبری روحانیت سبب پیروزی انقلاب شد و امروز نیز علت بقای انقلاب همین سه موضوع است.
سرپرست جدید دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد خراسان جنوبی نیز ضمن تقدیر از زحمات هاشم شیرازیان مسئول قبلی دبیرخانه مساجد استان گفت: کارهای فرهنگی که در اکثر نهادها انجام میشود بشدت کمیت گرا است.
حجت الاسلام رحیم ولی زاده یکی دیگر از اشکالات کارهای فرهنگی را مستمر نبودن برنامههای فرهنگی دانست و افزود: اکثر کارهای فرهنگی با نگاه آموزشی انجام میشود حال اینکه این نگاه باید تربیتی باشد تا تاثیر خود را در جامعه بگذارد.
مسئول قبلی دبیرخانه کانونهای مساجد خراسان جنوبی نیز در این مراسم به ارائه گزارش عملکردی از زمان تاسیس این نهاد پرداخت و گفت: تعداد کانونهای مساجد این استان از 18 کانون در سال 84 به 142 کانون در سال جاری رسیده است.
هاشم شیرازیان ادامه داد: همچنین در حال حاضر131 باب کتابخانه،10 هزار عضو، 14 مهد شکوفههای بهشت و 470 پایگاه طرح تلاوت نور و تفسیر قرآن در سطح استان فعال است.
وی تعداد مساجد مجری طرح تفسیر قرآن کریم در سطح استان را 125 پایگاه خواند و گفت: سه خانه ورزش و 12 هسته پژوهشی در کانونهای سطح استان پذیرای فعالان کانونهای مساجد هستند.
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