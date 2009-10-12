اسامی داوران هفته دوم لیگ دسته اول اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی داوران قضاوت کننده در هفته دوم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

گروه ب:

پنجشنبه 23/7/88

* شن سا اراک - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 15:30، ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک

داور: علی بابایی نژاد، کمک‌ها: عباس جعفری و غلامرضا تیموری

* مس سرچشمه کرمان - گل گهر سیرجان، ساعت 15:30، ورزشگاه شهید زینعلی سرچشمه

داور: عباس نام بخش، کمک‌ها:عباس انتظاری و مجید روغنی

* گسترش فولاد تبریز - شیرین فراز کرمانشاه، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی تبریز

داور: حسین محبوبی، کمک‌ها: مهدی الوندی و مهدی ناصحی

* داماش گیلان - پتروشیمی تبریز، ساعت 15:30، ورزشگاه سردار جنگل رشت

داور: بابک وسیله بر، کمک‌ها: هومن سحری و رضا علی لیوانی

* برق شیراز - فولاد نوین اهواز، ساعت 15:30، ورزشگاه حافظیه شیراز

داور: رسول احمدی، کمک‌ها: مهرداد بهرامی و محمد راهی

* نساجی مازندران - کوثر لرستان، ساعت 15:30، ورزشگاه شهدای ساری

داور: حسین نیکوزاده، کمک‌ها: حمیدرضا نظری و جواد مداح

* نفت تهران - مهرکام پارس تهران، ساعت 15:30، ورزشگاه اختصاصی نفت کوی دانشگاه تهران

داور: شاهین حاج بابایی، کمک‌ها: رحیم شاهین و مهرداد تقی زادگان

گروه الف:

جمعه 24/7/88

* شهرداری بندرعباس – مس رفسنجان، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی بندرعباس

داور: سعید فتاحی، کمک‌ها: علی ارومیه ای و محمد جواد محدی

* پیام مخابرات فارس - سپاهان اصفهان، ساعت 15:30، ورزشگاه حافطیه شیراز

داور: محمد کمانی، کمک‌ها: محمدحسین ابراهیمی و حسن موسوی

* شموشک نوشهر - ایرانجوان بوشهر، ساعت 15:30، ورزشگاه شهدای نوشهر

داور: سیدحسین زرگر، کمک‌ها: حسن رستم زاده و رضا عبروس

* اتکا گلستان - پیام مشهد، ساعت 15:30، ورزشگاه شهدای گلستان گرگان

داور: علیرضا اکرمی، کمک‌ها: مهدی عالیقدر و علی اکبر عظیم پور

* داماش لرستان-نفت آبادان، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی دورود

داور: جمشید دانش مهر، کمک‌ها: کیومرث رضایی و علیرضا بدری

* تربیت یزد-شهرصنعتی کاوه تهران، ساعت 15:30، ورزشگاه نصیری یزد

داور: جمشید محمدی، کمک‌ها: اسد موسوی و محمدرضا امینی

* شاهین اهواز - شهرداری تبریز، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی اهواز

داور: محمدرضاخداپرست، کمک‌ها: حسین مفتاح و سجاد قنبری